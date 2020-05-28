Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР

Мир » Бывший СССР

Россия могла бы использовать опыт движения "грабь богатых" в Киргизии для "сборки" постсоветского пространства, но не вытягивает заявленную роль мирового игрока, считает киргизский политолог Марс Сариев.

В Киргизии призывают "раскулачивать" олигархов

Киргизский независимый политолог, социолог Марс Сариев рассказал в программе "Точка Зрения", что движение "Чон казат" ("Великий поход"), которое поднимает население на протесты под лозунгом "грабь богатых", возникло в январе текущего года и становится суперпопулярным в соцсетях.

Возглавляют его бывшие силовики и представители судебного корпуса, действующие адвокаты. Один из лидеров, бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев заявил, что составлен список из 20 олигархов, которых надо раскулачить, отметил политолог.

По его словам, "вчера представители "Чон казат" подали иск против олигарха и депутата Кубанычбека Жумалиева, состояние которого оценивается в $2,5 миллиарда. Якобы, это коррупционные деньги и связаны они с работой Жумалиева в администрации экс-президента Аскара Акаева. Тем не менее, суд, приняв дело в производство, постановил, что Жапыкеев допустил экстремистские действия, призывая 10 тысяч человек прийти к дому Жумалиева и требовать, чтобы он "отдал награбленное".

"Это движение снизу, сродни восстанию Робин Гуда, оно возникло естественным образом в трудной экономической ситуации в эпидемию коронавируса, когда иссякли поступления от мигрантов из России, потоки товаров из Китая, Турции, часто контрабандные, а власти вяло противостоят коррупции", — сказал Марс Сариев.

Возникает опасная ситуация, потому что у каждого олигарха есть боевики, и предыдущая революция была запущена именно через них, добавил политолог.

Подхватят ли тренд в России?

"Этим движением могут воспользоваться как внешние, так и внутренние игроки", — продолжил Марс Сариев.

По его мнению, у властей в России есть интерес к подобным движениям снизу — в Армении, на Украине, в Киргизии, потому что российские власти опасаются их переноса на российскую почву.

Однако политолог полагает, что в Киргизии и России они не смогут набрать силу, потому что, в отличие от Армении и Украины, в этих странах нет консенсуса элит, и если сразу не остановить протесты, то революция приведет к маргинализации этих стран, приведет их "в состояние Сомали". Так же в России и Киргизии "нет рефлексии на национальном уровне", а значит нет и национализма, который всегда является базой для протестов.

"Действующая власть в России присматривается к тому, как наши власти будут справляться с ситуацией и, возможно что-то позаимствуют", — сказал политолог.

Марс Сариев полагает, что можно было бы воспользоваться этим опытом в неожиданном контексте. Надо бы поддержать подобные движения в России, чтобы найти способ давления на российских олигархов и продвинуть тренд "сборки постсоветского пространства", который не развивается, потому что "им чужды национальные интересы, все их интересы (активы) — на Западе".

ЕАЭС демонстрирует слабость

В этом контексте Марс Сариев отметил, что на последнем своем саммите  19 мая ЕАЭС продемонстрировал слабость. Стало ясно, что Россия хочет форсировать интеграцию, а остальные опасаются. Особенно главные партнеры — Белоруссия и Казахстан, которые хотели бы "сохранить экономический фактор, не переходя на политический". Казахстан к тому же имеет обширные договора с США о сотрудничестве, и не хочет терять этот вектор развития.

Для того, чтобы спасти ЕАЭС, по словам Марса Сариева, Москве надо принимать политическое решение — начать надо покровительствовать более слабым партнерам, как это делал царь, а затем Советское государство.

Однако СССР 2.0 создать сейчас невозможно, потому что Москва сама "сидит на двух стульях", имея либералов во власти, причем с экономической точки зрения — не конкурент ни Западу, ни Китаю, отметил Марс Сариев.

Китай и США выжимают Россию из Центральной Азии

По словам политолога, Китай уже присутствует в Центральной Азии кредитами, инфраструктурой, но он не хочет заходить в зону влияния России.

"Пекин ждет, когда Москва экономически ослабнет и республики региона сами упадут к нему в руки".

США, полагает Марс Сариев, хотели бы, чтобы Киргизия восстановила соглашение 1993 года, которое аннулировал экс-президент Алмазбек Атамбаев из-за позиции США во время ошской резни, в результате чего США лишились военной базы в Манасе.

"С прошлой весны США давят на Бишкек через дочь Ченгиза Айтматова, материалами "Азатыка" против олигарха Райымбека Матраимова, но Сооронбай Жээнбеков в нерешительности, он "находится между Сциллой и Харибдой". Если он пойдет на этот договор, то Россия и Китай будут против, возможны протесты киргизских уйгуров, что может развалить страну", — сказал Марс Сариев.

"В настоящий момент страны Центральной Азии способны удержать возле России только опасения в том, что придут экстремисты из Сирии. В политическом контексте сборка постсоветских стран Москвой сейчас маловероятна", — отметил он.

Что касается Киргизии, то Жээнбеков понимает, что для нее будет лучше остаться в ЕАЭС, так как она получает большую преференцию — общий рынок труда, в результате чего страна имеет перечисления от мигрантов в 2, 5 млрд долларов ежегодно (цифра, сравнимая с бюджетом).

России надо учиться создавать обстоятельства

"Очень многое сейчас, в точке бифуркации, зависит от политической элиты России. Мы наблюдаем конец глобализма и образование суперрегионов, и я не вижу адекватных действий со стороны России. Если Россия не сможет системно подойти к этому вопросу, экономические вопросы совместить с политическими, то Центральная Азия уйдет под Китай, или под США, которые работают системно, они могут любую ситуацию встроить в свою игру. Этой методологической мощи у России нет.

Обстоятельства, как говорил Черчиль, надо не только использовать, но и создавать. Россия же только реагирует на те обстоятельства, которые создает Запад. Она сама не играет, а подыгрывает, а если и играет, как на Ближнем Востоке, то невнятно и с неясными результатами", — резюмировал Марс Сариев.

Читайте по теме: Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Александр Маркаров: Пашинян понял, что НАТО ему не поможет

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы киргизия марс сариев любовь степушова программа точка зрения евразийский экономический союз
Новости Все >
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики
Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка
Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей
В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона
В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве
Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать
Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена
Последние материалы
Хозяйка Уморы: почему соболю со зверофермы нельзя в лес
Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей
Никита Джигурда готов объявить всех людей богами
Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка
Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей
В Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Россия и Япония готовы к диалогу
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ