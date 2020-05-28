Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР

Россия могла бы использовать опыт движения "грабь богатых" в Киргизии для "сборки" постсоветского пространства, но не вытягивает заявленную роль мирового игрока, считает киргизский политолог Марс Сариев.

В Киргизии призывают "раскулачивать" олигархов

Киргизский независимый политолог, социолог Марс Сариев рассказал в программе "Точка Зрения", что движение "Чон казат" ("Великий поход"), которое поднимает население на протесты под лозунгом "грабь богатых", возникло в январе текущего года и становится суперпопулярным в соцсетях.

Возглавляют его бывшие силовики и представители судебного корпуса, действующие адвокаты. Один из лидеров, бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев заявил, что составлен список из 20 олигархов, которых надо раскулачить, отметил политолог.

По его словам, "вчера представители "Чон казат" подали иск против олигарха и депутата Кубанычбека Жумалиева, состояние которого оценивается в $2,5 миллиарда. Якобы, это коррупционные деньги и связаны они с работой Жумалиева в администрации экс-президента Аскара Акаева. Тем не менее, суд, приняв дело в производство, постановил, что Жапыкеев допустил экстремистские действия, призывая 10 тысяч человек прийти к дому Жумалиева и требовать, чтобы он "отдал награбленное".

"Это движение снизу, сродни восстанию Робин Гуда, оно возникло естественным образом в трудной экономической ситуации в эпидемию коронавируса, когда иссякли поступления от мигрантов из России, потоки товаров из Китая, Турции, часто контрабандные, а власти вяло противостоят коррупции", — сказал Марс Сариев.

Возникает опасная ситуация, потому что у каждого олигарха есть боевики, и предыдущая революция была запущена именно через них, добавил политолог.

Подхватят ли тренд в России?

"Этим движением могут воспользоваться как внешние, так и внутренние игроки", — продолжил Марс Сариев.

По его мнению, у властей в России есть интерес к подобным движениям снизу — в Армении, на Украине, в Киргизии, потому что российские власти опасаются их переноса на российскую почву.

Однако политолог полагает, что в Киргизии и России они не смогут набрать силу, потому что, в отличие от Армении и Украины, в этих странах нет консенсуса элит, и если сразу не остановить протесты, то революция приведет к маргинализации этих стран, приведет их "в состояние Сомали". Так же в России и Киргизии "нет рефлексии на национальном уровне", а значит нет и национализма, который всегда является базой для протестов.

"Действующая власть в России присматривается к тому, как наши власти будут справляться с ситуацией и, возможно что-то позаимствуют", — сказал политолог.

Марс Сариев полагает, что можно было бы воспользоваться этим опытом в неожиданном контексте. Надо бы поддержать подобные движения в России, чтобы найти способ давления на российских олигархов и продвинуть тренд "сборки постсоветского пространства", который не развивается, потому что "им чужды национальные интересы, все их интересы (активы) — на Западе".

ЕАЭС демонстрирует слабость

В этом контексте Марс Сариев отметил, что на последнем своем саммите 19 мая ЕАЭС продемонстрировал слабость. Стало ясно, что Россия хочет форсировать интеграцию, а остальные опасаются. Особенно главные партнеры — Белоруссия и Казахстан, которые хотели бы "сохранить экономический фактор, не переходя на политический". Казахстан к тому же имеет обширные договора с США о сотрудничестве, и не хочет терять этот вектор развития.

Для того, чтобы спасти ЕАЭС, по словам Марса Сариева, Москве надо принимать политическое решение — начать надо покровительствовать более слабым партнерам, как это делал царь, а затем Советское государство.

Однако СССР 2.0 создать сейчас невозможно, потому что Москва сама "сидит на двух стульях", имея либералов во власти, причем с экономической точки зрения — не конкурент ни Западу, ни Китаю, отметил Марс Сариев.

Китай и США выжимают Россию из Центральной Азии

По словам политолога, Китай уже присутствует в Центральной Азии кредитами, инфраструктурой, но он не хочет заходить в зону влияния России.

"Пекин ждет, когда Москва экономически ослабнет и республики региона сами упадут к нему в руки".

США, полагает Марс Сариев, хотели бы, чтобы Киргизия восстановила соглашение 1993 года, которое аннулировал экс-президент Алмазбек Атамбаев из-за позиции США во время ошской резни, в результате чего США лишились военной базы в Манасе.

"С прошлой весны США давят на Бишкек через дочь Ченгиза Айтматова, материалами "Азатыка" против олигарха Райымбека Матраимова, но Сооронбай Жээнбеков в нерешительности, он "находится между Сциллой и Харибдой". Если он пойдет на этот договор, то Россия и Китай будут против, возможны протесты киргизских уйгуров, что может развалить страну", — сказал Марс Сариев. "В настоящий момент страны Центральной Азии способны удержать возле России только опасения в том, что придут экстремисты из Сирии. В политическом контексте сборка постсоветских стран Москвой сейчас маловероятна", — отметил он.

Что касается Киргизии, то Жээнбеков понимает, что для нее будет лучше остаться в ЕАЭС, так как она получает большую преференцию — общий рынок труда, в результате чего страна имеет перечисления от мигрантов в 2, 5 млрд долларов ежегодно (цифра, сравнимая с бюджетом).

России надо учиться создавать обстоятельства

"Очень многое сейчас, в точке бифуркации, зависит от политической элиты России. Мы наблюдаем конец глобализма и образование суперрегионов, и я не вижу адекватных действий со стороны России. Если Россия не сможет системно подойти к этому вопросу, экономические вопросы совместить с политическими, то Центральная Азия уйдет под Китай, или под США, которые работают системно, они могут любую ситуацию встроить в свою игру. Этой методологической мощи у России нет. Обстоятельства, как говорил Черчиль, надо не только использовать, но и создавать. Россия же только реагирует на те обстоятельства, которые создает Запад. Она сама не играет, а подыгрывает, а если и играет, как на Ближнем Востоке, то невнятно и с неясными результатами", — резюмировал Марс Сариев.

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