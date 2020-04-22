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Автор Любовь Степушова

Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе

Мир » Бывший СССР

Политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин продолжает делиться с обозревателем "Правды.Ру" Любовью Степушовой своими надеждами на возрождение могучего Советского Союза. Чему не в малой степени способствует нынешняя ситуация с мировой пандемией.

О государственной мобилизации СССР и железных занавесах в мире

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"Железный занавес" опустил не коронавирус

Репетиция восстановления СССР

Прогноз на будущее

— Вы предполагаете, что пандемия приведет к ухудшению финансовой и экономической ситуации в стране?

Паника в России началась в ноябре прошлого года, пандемия запущена в январе. Не надо в геостратегической коронавирусной операции видеть причину. Причина — не коронавирус. Паника началась потому, что у России с осени прошлого года нет денег и не будет. Вопрос простой — что делать?

Почему никто из главных политических фигур не обращает внимания на то, что делают штабы на уровне правительства или города Москвы по коронавирусу? Потому что это не так важно. Важно понять, что делать с деньгами, которых у Российской Федерации нет. Что делать с экономикой?

— Как нет? Силуанов говорит, что на 6 лет хватит.

— Силуанов и Мишустин никогда не брали и никогда не возьмут ответственность за то, что экономика Российской Федерации будет существовать 6 лет в режиме изоляции от мировой торговли. Они ни разу не произносили таких вещей. Они опирались на некие цифры. Цифрами завод не загрузишь.

— Золотовалютные резервы в объеме 600 миллиардов долларов. Это не деньги?

— Возьмем около 700 миллиардов рублей. В долларах это не такая крупная сумма. Но крупная сумма — только долги, не выплаченные населением по ЖКХ. Причем эти долги начинают очень быстро расти, ведь экономика остановилась. У нас все равно 70-80 процентов экономики были частные. Государство не брало пока ответственность за тех, кто не входит в число государственных служащих: врачей, учителей, чиновников. 80 процентов народа тоже же чем-то должны питаться. Значит, эти долги будут стремительно расти.

Банки остановились, заработки остановились. Что сейчас наши доблестные банки начнут делать? Они начнут отбирать у людей имущество. Будут не только ипотечные суды и так далее, а денег нет. Это уже безвозвратная сумма — триллионы рублей.

— Александр Дмитриевич, мы такое уже переживали в 1990-х годах. И тоже не платили, а как-то потихонечку выбрались.

В 1990-е годы не было предвоенной ситуации. Не был разрушен СССР. Это совершенно разные ситуации. Нет никакого смысла их сравнивать. Впереди война. Нас сейчас в два с половиной раза меньше, чем в 1991-м году было советских людей. Экономика и армия на порядки слабее, чем были в СССР в 1991-м году.

И что мы имеем рядом? Мы имеем рядом почти 700-миллионный Европейский союз. Их принуждают к полной остановке экономики для того, чтобы Германия жестко подмяла под себя остальную Европу.

Американцы этому будут способствовать. Нас через СМИ (опираясь на то, что клинтоновская группа контролирует мировую информацию) кормили байками про то, что Федрезерв США не хочет возвращать немецкое золото, а в это время деньги тихо переведены в Германию. Масштабное финансирование военной экономики и нацификации Германии давно запущено.

Совместный проект китайской военной разведки и американских банкиров по созданию параллельной финансовой системы BRICS (БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) — это "кирпичи". Из этих "кирпичей" они строят себе новую власть. Такой же проект в Европе они назвали PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания) — "свиньи". Свиньи предназначены для еды. Для чьей? Немецкой.

Вот озверение, которое происходит в Европе, и имеющее целью только одно — подмять всю Европу под немецкий порядок, под немецкий орднунг (от немецкого Ordnung - "порядок, режим, устроение" — прим.ред.). Европа не имеет физической возможности существовать, если не возьмет себе жизненное пространство с ресурсами. Таких пространств всего два:

  • Северная Африка и
  • наша Советская Родина.

Нет тут других пространств, которые Европа может брать в условиях полного прекращения мировой торговли.

Выход один — воссоздание СССР

— Хорошо, воссоздадим СССР. И сразу хорошо заживем?

Сразу, сразу, потому что нравы в нашем обществе стали намного лучше, чем были много лет назад. Поведение людей на улице, в публичных местах стало намного сдержаннее. В городском транспорте и на улице появилась вежливость, которой даже запаха не было в 1990-е годы. Но давайте скажем о другом.

Когда наши люди воевали в 1941–1945-х годах, люди знали, что об их детях позаботятся, медицина будет работать, школы будут работать. Сейчас же никто не говорит, хотя все это знают, что школы не собираются открывать, вузы не собираются открывать.

— Откроют. Куда денутся?

— Откроют потом. Сейчас невозможно открывать, потому что это один из механизмов технологических коронавирусной геостратегической операции во всем мире.

Сейчас информационное, дипломатическое, юридическое давление будет настолько мощным, что любой, кто что-то делает вне коронавирусной паники, будет объявляться врагом.

Поэтому, естественно, с любой эпидемией работают военные. Этого сейчас нет. Не может правительство Российской Федерации, правительство города Москвы, Росгвардия работать с военно-биологической атакой на весь народ. Поэтому в сентябре никто не будет открывать школы, вузы, потому что политические процессы намного важнее.

Что нас ждет этой осенью

— Не открыть школы в сентябре, вы меня извините, но это и есть военное положение.

Юридически это будет как сейчас — удаленное образование. Степени цинизма все уже научились за 30 лет. Удаленное образование — это отсутствие образования. Давайте не будем играть со словами. Школьника не учат на удаленке. Но мы сейчас не про образование — про государство.

Военное положение будет введено намного раньше. Думаю, май-июнь максимум, потому что экономика наша остановилась.

Хлеба, еды хватит надолго. Слава богу, хоть какие-то мобилизационные действия. Мы успешно разрушали гражданскую оборону, потому что она всегда касалась всего населения. Гражданская оборона была предназначена для того, чтобы заботиться о людях во время стихийных бедствий, во время войны, во время чрезвычайного положения. В настоящее время гражданская оборона рассчитана на государственных служащих — это максимум 20 процентов населения. Когда ты разобрал систему, она не может за один месяц начать работать.

— Из Интернета нам тоже придется уходить?

— Интернет закроют, но попозже.

Думаю, этой осенью мы увидим юридически безупречно проведенные кампании, решения президентов как минимум восьми стран, которые готовы войти в СССР. Это те страны, где хорошая ситуация для такого решения:

  1. Российская Федерация,
  2. Республика Беларусь,
  3. Киргизская Республика,
  4. Республика Казахстан,
  5. Республика Узбекистан,
  6. Республика Армения,
  7. Республика Таджикистан,
  8. Азербайджанская Республика.

Возможно, уже этим летом прибавятся три прибалтийские страны. Речь идет также о трех странах, с которыми мы спокойно поработаем:

  1. Украина,
  2. Молдавия,
  3. Грузия.

Я думаю, этой осенью мы будем жить в Советском Союзе. Киргизия, где элита, парламент и народ — у меня мама киргизка, папа русский — первая страна, которая полностью готова войти в Советский Союз, причем в любом качестве. СССР — это большой труд. Страны Большой Азии готовы вложить очень большие деньги в Советский Союз.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Игорь Буккер

Темы сша ссср германия евросоюз интернет пандемия экономика россии александр собянин удаленное образование
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