"Железный занавес" опустил не коронавирус

Зачем клинтоновской группе понадобилась пандемия коронавируса? Как "железный занавес" сказывается не только на мировой, но и на отечественной экономике, корреспонденту "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказывает политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

О государственной мобилизации СССР и железных занавесах в мире

Кто опустил "железный занавес"?

— Александр Дмитриевич, давайте поговорим об эпохе, которая наступит после коронавируса. С вашей точки зрения, какие тенденции намечаются к изменению?

— Земля успокоится, когда человечество успокоится. Это взаимосвязано напрямую. Изменения колоссальные. Последний раз такие изменения были в 1945–1950-х годах. Даже огромные потрясения 1990-2000-х годов — очень малые события по сравнению с тем, что будет сейчас. Все будет намного крупнее и серьезнее. Изменения в основном для нас хорошие.

— Можно ли говорить, что сейчас все стремятся к изоляции и к самоизоляции? Не только люди, но и страны. Мы видим, как опускаются "железные занавесы" между странами. Мы уже тоже отгородились практически от всего мира, даже от союзной Белоруссии. Почему предпринимаемые меры в США, странах Европы, Китае, Японии на порядок жестче, чем у нас?

— Занавесы, как любой механизм, опускаются, когда их кто-то опускает.

Коронавируса — как пандемии — в мире нет. Есть большая геостратегическая коронавирусная агрессия против человечества, которую совершают вовсе не некие тайные злые силы. Источник — США.

Это клинтоновская группа. Основной удар наносится по самим США, потому что главный враг клинтоновской группы — Трамп и народ США, а также по военным и экономическим конкурентам США: по Китаю, по Европе, по Японии.

Из-за военной мощи Российской Федерации по нам не наносят такой силы удары. Только втихаря будут затаскивать коронавирусы. Никаких других причин нет.

Бактериологическое оружие в битве за мировую экономику

— Ваша версия, что коронавирус — это искусственное биологическое оружие, направленное против элиты, которую возглавляет Трамп?

— Нет. Для того, чтобы заставить все человечество воевать друг с другом: где-то гражданскими войнами, как в США, но именно воевать, для сохранения власти, денег и мирового господства. Клинтоновская группа — это практически вся элита США:

телевидение,

университеты,

ЦРУ,

Государственный департамент.

Там нет трамповских кадров — это все клинтоновские кадры.

Это единственный способ физически остаться живыми и сохранить мировую власть. Цена вопроса колоссальная, но будущий Нюрнберг состоится очень нескоро, потому что во всех странах идут навстречу этому закрытию.

Кому это выгодно в России?

Закрывают и в Российской Федерации, в отличие, скажем, от других советских республик, где более жесткие меры приняты, если взять Молдавию, Казахстан, Киргизию, Украину.

У нас несколько причин.

Первая — генералы разных силовых структур.

Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, полиция, Росгвардия, которая отдельно от полиции очень хотят понять, кто будет главным. У нас много силовых структур, а при таком количестве хозяин не может быть один.

Вторая причина более серьезная, чем дольше будут переходить к военному положению, тем лучше.

Силовики не готовы к самому главному. Силовики готовы ввести войска, а не только Росгвардию, на улицы, прежде всего, Москвы, Петербурга и Екатеринбурга, а потом, по этому примеру, в других городах-миллионниках.

Однако никто пока не готов к главному — чем будет питаться народ, чем будет питаться экономика. Ни правительство, ни один российский штаб не берет на себя смелость готовиться к долгим годам полного отсутствия мировой торговли. Чем будет питаться экономика, никто не знает.

— Мы себя обеспечиваем по зерну, по мясу да и по молоку и так далее. Нам в этом плане не так страшно, как, допустим, на Украине, где практически ничего нет.

— Перейти на продовольственное обеспечение за один год мы сможем, хотя целенаправленно из правительства Дмитрия Анатольевича Медведева торпедировались все попытки ускорить переход на продовольственную безопасность страны. Со стороны очень крупных российских генералов и со стороны очень влиятельных предпринимателей были попытки перейти, но они все торпедировались. Пальмовое масло и другие суррогаты намеренно поддерживались. Но этот вопрос мы решаем за год. А вот что делать с остановившейся экономикой, которая очень зависит от мировой торговли? А ее не будет. Она закрыта на долгие годы.

— А вот Китай восстанавливается.

— Вы привели очень хороший пример с Китаем, который как раз показывает, что в каждой стране будет по-разному. Но мировая торговля остановилась. Китай рапортует о полном решении вопроса из Уханя. Красиво вывели медиков, город их со слезами на глазах и благодарностью проводил. Это никакого значения не имеет.

Китай никто не будет сейчас открывать. Никто не позволит нефти вернуться к приемлемым условиям. Никто не позволит снова запустить китайскую экономику, которая полностью зависит от мировой торговли. В отличие от нас, она катастрофически от нее зависит.

Проводя реформу, Китай резко снизил роль государственного планирования, Это, конечно, была непростительная ошибка.

В любом случае, ни Китай, ни Европу, ни Россию для мировой торговли открывать никто не будет. Они закрыты, потому что-то самое мировое сообщество банкиров, у которых есть конкретные имена, фамилии и название организации, которую мы условно называем клинтоновской группой, полностью управляют морским правом. Сейчас в мире единственное, после исчезновения СССР, полностью управляет всеми перевозками, включая железнодорожные, включая авиационные и тем более морские. Поэтому никто открывать не будет.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Игорь Буккер