Репетиция восстановления СССР

Политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин рассказал корреспонденту "Правды.Ру" Любови Степушовой о реальных основаниях восстановления СССР, а нынешние меры — всего лишь репетиция этой революции.

О государственной мобилизации СССР и железных занавесах в мире

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Конспирологические теории и заговоры

— Я так понимаю, цель американской оппозиции сбросить Трампа…

— Цель — заставить мир воевать. Борясь с Трампом, США ослабеют. В это время Россия собирает СССР. Германия устраивает фашизм и объединяет под собой Европу вместо Евросоюза, потому что Евросоюз управляется американцами. Китай уже набрал мощь и выказал военные амбиции. Я убежден, что ближайшее окружение Владимира Владимировича Путина играет против нашего лидера. У нас очень грамотный народ и продолжать бить дубинкой пропаганды по голове нельзя. Надо заботиться о народе! Этого не делают. Но центральные телеканалы контролируются только силовиками. Против Путина, против нас всех играет часть силовиков.

— Как мобилизовать народ без военного положения?

— Военное положение неизбежно. Речь идет о том, что надо готовиться к военной экономике. Надо понимать, как будут работать заводы, которые привыкли зависеть от комплектующих, от поставок не только из Китая. Наша экономика больше завязана на Европу, чем на Китай. Это благо для России. Но у нас все, то, что составляло экономическую мощь, слишком зависело от экспорта-импорта. Намеренно разрушались внутренние цепочки, технологическая целостность советских комплексов с украинцами, казахами. Она почти в ноль уничтожена. В условиях биологической атаки на Российскую Федерацию, когда рано или поздно надо будет переходить на военные рельсы, национализировать экономику, могут управлять только военные. Никакая Росгвардия с этим не справится. Росгвардия создана для двух маленьких задач:

физическое выживание высшего руководства Российской Федерации,

подавление бунтов в городах-миллионниках.

К большому счастью, у нас достаточно специалистов по мобилизационной экономике в гражданском секторе.

— И сейчас видно, как быстро закрыли Москву.

— Москва и Петербург закрываются легко из-за наличия кольцевых автодорог. Минск, Москва, Петербург — эти три города имеют полное кольцо. Конечно, никаких массовых безобразий не предполагается. У нас народ намного спокойнее и сдержаннее себя ведет, чем в Европе, в Италии, в Германии. Но вопрос в том, чем люди будут жить все эти годы?

Как скоро восстановится СССР

— Мне не совсем понятна ваша идея воссоздания СССР. Не очень верю в реальность этой идеи.

— Большое число групп работает над юридическими вопросами восстановления СССР. Вы зайдите на YouTube! До людей наконец дошло, что власти ради политтехнологического пиара обманывали нас с такими вещами, как Союзное государство Россия-Беларусь, которое не предполагает движения к большому государству с армянами, украинцами.

Евразийский союз, который с самого начала поставил задачу — только экономика без политических и военных вопросов. А что значит экономика? Когда создавался ЕврАзЭС наша экономика считалась в долларах. Нами управляет некоммерческая организация "Банк России", которая не подчиняется правительству. Пусть там сидят комиссары Путина, но юридически это автономное учреждение. Когда мы говорим, что только экономика, значит, мы собственное будущее передаем во внешние руки, в американские руки. Потому что мировые деньги — американские.

Но сейчас срочно распаковываются все советские организации, в том числе Совет Экономической Взаимопомощи начал работать. Четыре наших крупнейших советских внешнеэкономических банков, которые были заморожены, полностью дожили и сохранили свое колоссальное влияние в мире, тоже сейчас начинают работать. Но вопрос очень простой: деньги СССР не могут заходить в Российскую Федерацию. Это должно быть СССР.

— В каких-то банках реально существуют деньги СССР?

— Разумеется. Это самые разные активы. Если зайдете на сайт "Банка России" — той самой некоммерческой организации, которой временно управляет Федеральная резервная система США, — там есть котировки советского рубля.

Примерно (я могу ошибаться) 80-100 российских рублей за один советский рубль. Это очень твердая валюта. Здесь очень важно не только то, что советских денег намного больше, чем нужно для СССР. Здесь очень важно, что в мире это единственные "чистые" деньги. 30 лет они были в чужих руках, но они "чистые", а каждый американский доллар нагружен 40-60 "грязных" долларов. Даже нарисованный в компьютере каждый американский доллар уже "грязный" — финансисты говорят: "токсичный".

И еще очень важный момент. Мировая торговля останавливается, советские активы начинают работать. Ничего страшного. Историю не надо забывать — деньги русского царя создали Федеральную резервную систему США. Американские и немецкие технологии, американские деньги помогли нам поднять два советских территориальных промышленных комплекса — на Кузбассе, в Западной Сибири, и на Днепре, несколько десятков крупных заводов. Все эти механизмы существуют, но вопрос в идеологии, успеют ли власти это совершить.

В любом случае переход будет революционным. Мы начали с того, что в мире все будет радикально меняться, хоть революция "сверху", хоть революция "снизу". Полная смена отношений, возвращение идеологических основ, возвращение интернационализма, возвращение научной основы государственного планирования, чего сейчас вообще нет.

И это все будет происходить очень быстро, потому что, к большому счастью, главные факторы сейчас на стороне России и Советского Союза:

быстро выздоровевшее население и в Москве, и в российских регионах, и в Средней Азии, и в Сибири; у силовиков среднего звена нет никакого желания бить дубинками народ; климат меняется в лучшую сторону там, где люди не живут (Сибирь, Канада, часть Латинской Америки, часть Африки); климат меняется в худшую сторону в Европе, на Атлантическое побережье США, Тихоокеанском побережье.

Это огромный фактор. Климат ухудшается там, где живет 85 процентов населения, где сконцентрирована мировая экономика и производство. То есть все факторы играют на нашей стороне. И чем спокойнее будут происходить процессы, тем для нас лучше.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил Игорь Буккер