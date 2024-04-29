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Тренер рассказала о пользе йоги для женщин во время беременности и после нее

Спорт

Тренер по йоге Катя Гуру рассказала о пользе практик беременным и женщинам после родов.

Тренер рассказала о пользе йоги для женщин во время беременности и после нее
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее мнению, упражнения и дыхательные техники снижают стресс и чувство тревоги, улучшают гибкость и баланс.

"Последнее особенно важно, когда растет живот и меняется центр тяжести тела", — утверждает Гуру, чьи слова приводит портал "СЭ".

Во время беременности многие физические упражнения нельзя выполнять.

"Йога в силу своей атравматичности остается чуть ли не единственным способом поддерживать мышцы в тонусе в период беременности. При этом укрепление мышц таза помогает ускорить процесс родов и предотвратить повреждение тканей", — сказала тренер.

Она добавила, что у тренировки помогут уменьшить боли в спине в период активного роста плода, улучшить качество сна, и "притупить" болевые ощущения во время схваток.

После родов тоже полезно заниматься йогой. Упражнения помогут быстрее вернуть мышцы в тонус, восстановить гибкость, предотвратить развитие послеродовой депрессии, поддерживать ментальное здоровье молодой мамы.

По словам Гуру, важно, чтобы занятия йогой во время беременности и после были согласованы с лечащим врачом и проводились специалистом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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