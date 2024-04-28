Tesla нарушает правила? Как новый закон позволяет Маску игнорировать экологические стандарты в Техасе

Гигафабрика Tesla, расположенная на окраине Остина, Техас, на территории площадью 2500 акров, теперь может развиваться без соблюдения местных экологических норм.
Несмотря на то, что завод находится вне городских границ, ранее участок подпадал под внешнюю территориальную юрисдикцию Остина, позволяющую регулировать строительство за пределами города.
В марте текущего года, благодаря новому закону штата, вступившему в силу в сентябре, Tesla получила исключение из этой юрисдикции, что позволит компании развивать свою территорию с меньшим количеством регуляций.
Некоторые города Техаса уже подали в суд с целью оспорить этот закон, утверждая, что он нарушает их способность защищать здоровье и безопасность местных жителей. Отсутствие строгих экологических ограничений может негативно сказаться на качестве воды и управлении наводнениями, что вызывает обеспокоенность у местных властей.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.