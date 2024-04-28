Tesla нарушает правила? Как новый закон позволяет Маску игнорировать экологические стандарты в Техасе

Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм

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Гигафабрика Tesla, расположенная на окраине Остина, Техас, на территории площадью 2500 акров, теперь может развиваться без соблюдения местных экологических норм.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на то, что завод находится вне городских границ, ранее участок подпадал под внешнюю территориальную юрисдикцию Остина, позволяющую регулировать строительство за пределами города.

В марте текущего года, благодаря новому закону штата, вступившему в силу в сентябре, Tesla получила исключение из этой юрисдикции, что позволит компании развивать свою территорию с меньшим количеством регуляций.

Некоторые города Техаса уже подали в суд с целью оспорить этот закон, утверждая, что он нарушает их способность защищать здоровье и безопасность местных жителей. Отсутствие строгих экологических ограничений может негативно сказаться на качестве воды и управлении наводнениями, что вызывает обеспокоенность у местных властей.