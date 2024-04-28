Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как BYD меняет правила игры: цены на электромобили в Европе взлетают
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Овсяная каша вымывает кальций из костей
Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной
Шашлык из курицы в маринаде на минералке: получается вкусным и мягким
Без забот: эти кустарники будут не сильно требовательны
Tesla нарушает правила? Как новый закон позволяет Маску игнорировать экологические стандарты в Техасе

Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм

0:59
Авто

Гигафабрика Tesla, расположенная на окраине Остина, Техас, на территории площадью 2500 акров, теперь может развиваться без соблюдения местных экологических норм.

Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на то, что завод находится вне городских границ, ранее участок подпадал под внешнюю территориальную юрисдикцию Остина, позволяющую регулировать строительство за пределами города.

В марте текущего года, благодаря новому закону штата, вступившему в силу в сентябре, Tesla получила исключение из этой юрисдикции, что позволит компании развивать свою территорию с меньшим количеством регуляций.

Некоторые города Техаса уже подали в суд с целью оспорить этот закон, утверждая, что он нарушает их способность защищать здоровье и безопасность местных жителей. Отсутствие строгих экологических ограничений может негативно сказаться на качестве воды и управлении наводнениями, что вызывает обеспокоенность у местных властей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"
Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм
Россиянин напал на полицейского в самолете и получил условный срок
Чайная заварка будет полезна для садового участка
Учёные разработали математическую функцию для диагностики заболеваний мозга
"Росгосстрах": каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с укусом клеща
Как достичь длинных ногтей
Дизайнер рассказал, какие обои выбрать для маленькой кухни
Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников