Nikkei Asia: японская компания инвестирует 2,2 млрд долларов в швейцарский стартап по разработке вакцины от болезни Альцгеймера

Японская компания инвестирует 2,2 млрд долларов в вакцину от Альцгеймера

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical из Японии планирует инвестировать 2,2 миллиарда долларов в швейцарский стартап AC Immune. Цель инвестиций — продвижение разработки вакцины от болезни Альцгеймера.

По информации издания Nikkei Asia, генеральный директор стартапа из Швейцарии Андреа Пфайфер заявила, что в результате предварительных испытаний вакцины? никаких проблем с безопасностью препарата не было обнаружено. Пока у компании нет данных об эффективности препарата, потому что ещё ведутся промежуточные тестирования. Кроме этого она уточнила, что "профиль антител вакцины очень схож" с теми препаратами, что уже одобрены.

Как пишет издание, швейцарская компания получит 100 миллионов сразу, а остальные — в случае успешного прохождения клинических испытаний. Стоимость самой вакцины пока не уточняется.