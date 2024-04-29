Какие нетребовательные кустарники можно посадить на даче

Без забот: эти кустарники будут не сильно требовательны

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

На даче каждый хочет иметь красивый и ухоженный сад, но не всегда есть возможность уделять ему достаточно времени и внимания. В таком случае можно обратить внимание на нетребовательные кустарники, которые хорошо будут себя чувствовать даже без постоянного ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из самых популярных кустарников, который не требует особенного внимания, — это сирень. Она обладает приятным запахом и красивыми соцветиями, которые радуют глаз весной. Сирень не требует особого увлажнения и обрезки, идеально подходит для создания живой изгороди или просто для украшения участка.

Ещё один нетребовательный кустарник — это жимолость. Она обладает яркими красными или оранжевыми ягодами, которые красиво смотрятся на фоне зеленых листьев. Жимолость не требует особого полива и удобрений, легко размножается и хорошо переносит засуху.

Декоративный кустарник, который не требует особого ухода — это вербейник. Он обладает яркими цветками, которые раскрываются в середине лета и радуют взгляд до самой осени. Вербейник нуждается лишь в умеренном поливе и светло-защитном месте.

Если на вашем участке часто бывает тень, то подойдет кустарник гортензия. Он хорошо переносит полутень и не требует особого ухода, кроме регулярного полива.

Таким образом, на даче можно посадить множество нетребовательных кустарников, которые будут радовать глаз своими красками и формами, не требуя при этом особого внимания. Главное — выбрать растения, которые подходят по условиям своего содержания, и регулярно удалять сорняки и проводить простейшие мероприятия по уходу.