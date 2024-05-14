Звезда "голой вечеринки" рэпер Vacio сбежал из России перед отправкой в армию: "Коля свалил из страны"

Рэпер Vacio уехал за границу, чтобы избежать отправки в армию

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Vacio, который прославился носком на причинном месте на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, обманул всех и улетел в США, спасаясь от повестки в армию.

Фото: https://vk.com/vac1o by ВК-аккаунт рэпера Vacio is licensed under public doman

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, покинул Россию. Ранее 26-летний артист заверял, что готов отправится в российскую армию, чтобы искупить свою вину.

Звезде "голой вечеринки" пришла повестка на 13 мая. Вместо того, чтобы отправиться в военкомат, он улетел в США.

"У него была повестка на 13 мая. Находится в Америке", — цитирует "СтарХит" слова своего источника.

Подруга рэпера подтвердила, что "Коля свалил из страны".

"Vacio больше не существует", — сказала девушка с горечью.

Ранее музыкант рассказал, что его вызвали в военкомат.