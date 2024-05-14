Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Журавлёва развеяла мифы о квашеной капусте
Как отучить взрослую кошку кусаться
Названы преимущества российских ракет Х-38
Военкор Ткач назвал условие, при котором ВСУ побегут из Харькова
Посадите на участке якобинию
Рэпер Vacio уехал за границу, чтобы избежать отправки в армию
Что делать, если на машине появилась вмятина: проблема решается очень просто
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Крис Хемсворт не любит актёров, которые снимались в фильмах "Marvel" и критикуют их
Врач назвал действенные методы для борьбы с варикозом

Врач Сидоров: мази не помогут при варикозе

1:20
Здоровье

Когда люди замечают на своих ногах выпирающие вены, что является возможным признаком варикоза, они зачастую предпочитают пробовать самостоятельные методы лечения вместо обращения к врачу. Например, они могут начать применять мази и гели в попытке решить проблему. Хирург, флеболог и врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров поделился сведениями для Петербург2 о возможных подходах к лечению этого заболевания и о случаях, когда необходима операция.

Врач Сидоров: мази не помогут при варикозе
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист отметил, что первоочерёдно следует обратиться к флебологу для постановки точного диагноза. Если диагноз — варикоз, то средства в виде гелей или кремов помогут только в борьбе с симптомами. Лечение в каждом случае будет подбираться индивидуально.

"Варикоз не вылечить с помощью мазей и таблеток", — отметил Вадим Сидоров.

Отмечено, что специфические операции, по словам хирурга, проводятся лишь при определённых показаниях. Такие операции необходимы, если вена перестаёт функционировать.

Флеболог отметил, что вероятность окончательного излечения варикоза мала, однако существуют различные сценарии. Генетическая предрасположенность играет важную роль в данном вопросе.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
Обсудить
Популярное
Певица Любовь Успенская обратилась к Киркорову: "Если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне"

Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".

Любовь Успенская пожаловалась на Филиппа Киркорова
Как использовать дополнительные режимы автоматической коробки передач
Не только для "автоматов": секретные режимы вашего авто, о которых вы не знали
Можно ли сыпать золу под виноград?
Эти растения очень любят золу
К Киеву уже стягивают войска для обороны Зеленского и Ко Дмитрий Плотников Грузия предпринимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Чем подкормить жимолость, чтобы собирать урожай вёдрами
Идеальная кличка для питомца: эти варианты вызовут всеобщий восторг
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Страшное отравление и кошачий наркотрип: почему нельзя кормить питомца из пластиковой миски
Последние материалы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Крис Хемсворт не любит актёров, которые снимались в фильмах "Marvel" и критикуют их
Депутат Госдумы Смолин рассказал про новую систему образования в ВУЗах
Терапевт Асанов: салаты и роллы с курицей — полезный выбор в фастфуде
"Росгосстрах": россияне на майские праздники выбрали Турцию, Египет и Россию
К Киеву уже стягивают войска для обороны Зеленского и Ко
Конгресс США запросил от Пентагона доклад о ядерном взрыве в космосе
Глава правления "Зенита" назвал слухи об оскорблении игроков "отравленными"
Петербург вводит штрафы за несоблюдения закона о курортном сборе
Три стильные стрижки, которые эффектно преображаются при отращивании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников