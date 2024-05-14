Врач назвал действенные методы для борьбы с варикозом

Врач Сидоров: мази не помогут при варикозе

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда люди замечают на своих ногах выпирающие вены, что является возможным признаком варикоза, они зачастую предпочитают пробовать самостоятельные методы лечения вместо обращения к врачу. Например, они могут начать применять мази и гели в попытке решить проблему. Хирург, флеболог и врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров поделился сведениями для Петербург2 о возможных подходах к лечению этого заболевания и о случаях, когда необходима операция.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист отметил, что первоочерёдно следует обратиться к флебологу для постановки точного диагноза. Если диагноз — варикоз, то средства в виде гелей или кремов помогут только в борьбе с симптомами. Лечение в каждом случае будет подбираться индивидуально.

"Варикоз не вылечить с помощью мазей и таблеток", — отметил Вадим Сидоров.

Отмечено, что специфические операции, по словам хирурга, проводятся лишь при определённых показаниях. Такие операции необходимы, если вена перестаёт функционировать.

Флеболог отметил, что вероятность окончательного излечения варикоза мала, однако существуют различные сценарии. Генетическая предрасположенность играет важную роль в данном вопросе.