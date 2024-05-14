Не дайте себя обмануть: аферисты используют SMS-коды для кражи данных пенсионеров

Мошенники разработали новую схему, жертвой которой становятся российские пенсионеры.
В Telegram-канале "Вестник Киберполиции России" появилась информация о новом трюке: аферисты представляются сотрудниками Социального фонда и звонят жертвам, сообщая о неучтенном стаже.
Под видом официального запроса на перерасчет пенсии, мошенники убеждают людей подать заявление прямо по телефону. Но здесь начинается ловушка: для "идентификации" они требуют ввести код из SMS-сообщения.
Разглашение кода даст мошенникам доступ к учетной записи на портале "Госуслуги" или в мобильном банке. Это может привести к краже данных или попытке снятия денег с банковского счета жертвы. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки аферистов!
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