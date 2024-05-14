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Конгресс США требует доклад о ядерном взрыве в космосе: возможная угроза со стороны России

Конгресс США запросил от Пентагона доклад о ядерном взрыве в космосе

2:09
Мир

Конгресс США запросил от Пентагона доклад о ядерном взрыве в космосе, связывая это с возможной агрессией со стороны России. Военный корреспондент Алексей Воевода с иронией прокомментировал этот запрос и напомнил о запрете на импорт урана, введённом Байденом: "Боятся?", сообщает "Царьград".

Конгресс США запросил от Пентагона доклад о ядерном взрыве в космосе
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Стало известно, что Конгресс США попросил Министерство обороны представить доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе из-за потенциальной агрессии России. Доклад должен быть представлен до конца февраля 2025 года.

Комитет по бюджету выразил беспокойство относительно возможных планов Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Американские представители ранее заявляли, что Россия разрабатывает космический спутник с ядерным зарядом.

Советник Байдена Джейк Салливан уведомил коллег о встрече, проведенной Белым домом по вопросу возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе. Кремль назвал такие утверждения провокацией. В апреле Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающий размещение ядерного оружия в космосе. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, что Россия стремится к запрету любого вооружения в космосе, а не только ядерного.

Военкор Алексей Воевода, комментируя ситуацию, с иронией отметил запрос Конгресса США, намекая на недавний запрет на импорт российского урана, введённый Байденом.

"Боятся?" — написал он, намекая, что американцы опасаются импорта урана из космоса.

Стоит отметить, что США оставили себе "лазейку". Документ, подписанный президентом США, позволяет министру энергетики по согласованию с госсекретарём и главой министерства торговли отменить запрет на импорт урана, если другие источники поставок окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет в национальных интересах США.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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