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Это неприхотливое растение радует глаз красивым цветением: цветёт 2 раза в год

Посадите на участке якобинию

1:14
Садоводство » Цветы

Якобиния, также известная как юстиция, идеальна для начинающих цветоводов. Это неприхотливое растение происходит из Латинской Америки и радует глаз красивым цветением. В комнатных условиях оно достигает от полуметра до полутора метров и цветет белыми, розовыми, красными или оранжевыми цветами, которые остаются на растении до двух недель. Цвести может дважды в год.

Посадите на участке якобинию
Фото: commons.wikimedia.org by Ronincmc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Якобиния любит яркий солнечный свет и предпочитает теплую температуру летом (20-25 градусов) и прохладу зимой (15-17 градусов). В теплый сезон ее рекомендуется выносить на улицу.

Для выращивания ей подойдёт покупной грунт или субстрат, состоящий из песка, дерновой и листовой земли, а также перегноя. Почва должна быть слабокислой.

Поливать якобинию летом нужно 2-3 раза в неделю, зимой - раз в 10-14 дней, а также регулярно опрыскивать.

Во время роста и цветения её подкармливают 1-2 раза в месяц удобрениями для комнатных растений и проводят формирующую обрезку.

Якобиния цветок — описание растения, размножение и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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