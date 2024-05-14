Куда россияне рванули на майские: Турция оказалась самой популярной страной, а ОАЭ — самой дорогой

Турция стала лидером среди популярных направлений для путешествий во время майских праздников — страна привлекла 57% россиян, которые решили отдохнуть за границей в эти дни. Египет занял второе место с 13%, немного опередив Россию, которая получила 11%. Такие данные предоставила страховая компания "Росгосстрах" совместно с сервисом путешествий Travelata.ru.
В пятерку лидеров также вошли ОАЭ и Таиланд, набравшие 6% и 5% соответственно. Общее количество россиян, отправившихся в путешествие на майские праздники, увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.
Средние траты на отдых в Турции составил около 169 тысяч рублей, что выше, чем в прошлом году (142 тысячи рублей), в то время как в Египте расходы составили 221 тысячу рублей против 190 тысяч рублей годом ранее. В России средний чек также увеличился с 54 тысяч до 74 тысяч рублей. ОАЭ остаются самым дорогим направлением со средним чеком в 245 тысяч рублей.
Большинство российских туристов (55%) предпочли отели пяти звезд во время майских праздников, в то время как 28% остановились в четырехзвездочных и 11% в трехзвездочных отелях.
Что касается питания, 38% туристов выбрали "ультра всё включено", 32% — "всё включено". Каждый шестой предпочел только завтраки.
В сегменте индивидуальных поездок Россия, Китай и Белоруссия стали наиболее востребованными направлениями, составив 39%, 32% и 5% соответственно.
В среднем россияне планировали недельные путешествия на майские праздники, 6% выбрали поездки на 10 дней и 12% оформили полисы на 5-дневные туры.
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