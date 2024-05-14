Председатель правления "Зенита" Медведев заявил, что не называл футболистов "импотентами" после проигрыша в игре с ЦСКА

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о своих оскорбительных высказываниях в адрес футболистов после поражения команды в матче против ЦСКА в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1).
В интервью "РИА Новости Спорт" Медведев отметил, что слухи, распространяемые о нем, являются ложными и носят ядовитый характер. Он призвал не доверять этим разговорам.
"Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами", — заявил Медведев.
Ранее появилась информация о том, что Медведев назвал футболистов "Зенита" "импотентами" в раздевалке после поражения от ЦСКА. В сообщениях также упоминался "тяжёлый разговор" между председателем правления клуба и командой.
По словам Медведева, он не проводил подобные оскорбления и никак не использовал выражения данного характера. Он утверждает, что информация не соответствует действительности.
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