Председатель правления "Зенита" Медведев заявил, что не называл футболистов "импотентами" после проигрыша в игре с ЦСКА

Глава правления "Зенита" назвал слухи об оскорблении игроков "отравленными"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о своих оскорбительных высказываниях в адрес футболистов после поражения команды в матче против ЦСКА в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1).

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В интервью "РИА Новости Спорт" Медведев отметил, что слухи, распространяемые о нем, являются ложными и носят ядовитый характер. Он призвал не доверять этим разговорам.

"Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами", — заявил Медведев.

Ранее появилась информация о том, что Медведев назвал футболистов "Зенита" "импотентами" в раздевалке после поражения от ЦСКА. В сообщениях также упоминался "тяжёлый разговор" между председателем правления клуба и командой.

По словам Медведева, он не проводил подобные оскорбления и никак не использовал выражения данного характера. Он утверждает, что информация не соответствует действительности.

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