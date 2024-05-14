Как избавиться от вмятин на кузове без посещения мастерской — проверенные способы

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Что делать, если на машине появилась вмятина: проблема решается очень просто

Авто

Возникновение вмятины на автомобиле — это распространенная неприятность, с которой может столкнуться даже самый аккуратный водитель.

Что делать, если на машине появилась вмятина: проблема решается очень просто
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Такие повреждения часто происходят из-за легких аварий, где причинителем становится другой участник движения. Также вмятины могут образоваться после удара по машине случайными предметами, такими как футбольный мяч.

Однако не стоит отчаиваться, поскольку существуют способы удаления вмятин без необходимости в проведении дорогого ремонта.

Лайфхак с вантузом

Простой метод выравнивания кузова — использование вантуза. Просто приложите его к вмятине и резко потяните на себя. После нескольких таких действий вмятина скорее всего исчезнет.

Другие методы

Если вантуз не помог или его не оказалось под рукой, можно попробовать другие способы исправления повреждений.

Например, хорошо зарекомендовал себя метод с использованием куска ткани и мощного магнита.

Также можно испытать создание температурного перепада: просушите место феном, а затем приложите к нему пакет с сухим льдом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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