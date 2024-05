Как избавиться от вмятин на кузове без посещения мастерской — проверенные способы

Возникновение вмятины на автомобиле — это распространенная неприятность, с которой может столкнуться даже самый аккуратный водитель.

Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain