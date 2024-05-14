Врач назвал полезные виды фастфуда

Терапевт Асанов: салаты и роллы с курицей — полезный выбор в фастфуде

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В ресторанах быстрого питания стоит выбирать салаты, курицу и роллы, сервированные в незасоленной лепешке, советует терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы Московской области в интервью РИА Новости.

Фото: pixabay.com by Meditations is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фастфуд не всегда вреден, подчеркивает врач. Почти в каждом заведении можно найти салаты, которые рекомендуют диетологи. Среди более сытных блюд хорошим выбором будет ролл в незасоленной лепешке. При выборе мяса следует отдавать предпочтение курице вместо свинины или говядины.

Также допустимо употребление картофеля, но предпочтительнее печеный, а не жареный во фритюре. Соусы на основе майонеза лучше заменить на кетчуп или горчицу. Важно избегать сладких газированных напитков из-за высокого содержания сахара.

Вместо них врач рекомендует пить минеральную воду, чай или кофе без добавления молока и сахара.