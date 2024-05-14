Новая система высшего образования в России: ключевые изменения и сроки внедрения

Депутат Госдумы Смолин рассказал про новую систему образования в ВУЗах

2:50 Your browser does not support the audio element. Общество

С 2026 года более тысячи российских вузов перейдут на новую систему высшего образования. Об этом сообщил Дмитрий Чернышенко, кандидат на должность вице-премьера.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

По его словам, новая модель уже внедрена в шести высших учебных заведениях страны. Система включает базовое и специализированное высшее образование, а также аспирантуру. Специализированное образование охватывает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Длительность обучения варьируется: базовое образование — от 4 до 6 лет, магистратура — от 1 до 3 лет, сообщает RuNews24.

Чернышенко добавил, что разработано 180 новых программ, на которые в 2023 году поступили более 4 тысяч студентов.

В интервью RuNews24. ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что пока сложно дать точное описание новой системы, но выделил ключевые моменты.

Он напомнил, что в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил три основных изменения.

"Во-первых, президент предложил повысить качество образования на базовой ступени — бакалавриате, установив его продолжительность от 4 до 6 лет, фактически возвращаясь к системе специалитета. Во-вторых, специализированное образование, или магистратура, будет связано с базовой ступенью. Например, специалист по маркетингу не сможет получить специализацию в области уголовного или налогового права без юридической базы, что создаст совместимую систему первой и второй ступеней образования. В-третьих, аспирантура будет выведена за рамки системы высшего образования и станет отдельным уровнем профессионального образования, позволяя аспирантам заниматься научными исследованиями", — отметил Смолин.

Депутат также обратил внимание на слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который выделил три ключевых направления изменений в высшем образовании:

"Первое — фундаментализация, увеличение фундаментальной составляющей образования, особенно в технических науках. Второе — практика ориентированность, когда студенты инженерных специальностей проходят практику на предприятиях уже во время обучения. Третье — развитие личности и воспитание студентов, чтобы они становились не только специалистами, но и гражданами своей страны", — пояснил Смолин.

Он заключил, что это основные изменения в системе высшего образования, а подробная информация будет доступна позже.