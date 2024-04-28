Лепс признался в неспособности превзойти Михайлова

Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь юбилейного концерта Стаса Михайлова, Григорий Лепс в интервью для Telegram-канала "NEWS.ru" выразил мнение, что не смог бы исполнить композицию "Все для тебя" лучше, чем это сделал Михайлов в оригинале.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот хит, выпущенный в 2007 году в рамках одноименного сборника, принес Михайлову несколько престижных наград, включая "Шансон года" и "Ташир". Лепс также поделился своим видением успеха в шоу-бизнесе, утверждая, что ключ к достижению целей заключается в упорном труде, что он описал фразой "пятая точка".

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану.