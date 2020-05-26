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Автор Любовь Степушова

Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"

Мир » Бывший СССР

Казахстанский политолог Адиль Каукенов рассказал в программе "Точка зрения", почему президент Косым-Жомарт Токаев был против повышения уровня интеграции Евразийского экономического союза" (ЕАЭС).

Есть ли национальное согласие в Казахстане?

Политолог согласился, что национальное согласие в Казахстане декларируется, но не всегда присутствует. Например столкновения 29 апреля казахов с дунганами были не чисто бытовым конфликтом, как говорят власти.

Конфликты подобного рода упираются в экономические проблемы, диспропорции между городом и деревней, которые в Казахстане присутствуют, отметил Адиль Каукенов.

В городах уровень жизни выше, чем на селе, и когда возникает экономический кризис, то зависть к более зажиточным людям ведет к попытке передела собственности по границе "свой-чужой", которая, в свою очередь, проходит по линии этнической принадлежности".

"За этими вспышками ненависти скрывается экономическая и социальная неустроенность, падение культурного уровня, маргинализация населения. В советское время были клубы просвещения, кинотеатры в крупных селах, была работа с населением, сейчас этого нет", — отметил политолог.

О чем говорит "утечка мозгов" из Казахстана

Еще одна проблема страны — это "утечка мозгов", продолжил он. Из Казахстана бегут молодые люди в Россию (60-70 тыс. абитуриентов в год), Китай (20 тысяч), Южную Корею, США. Уезжают за образованием не только русские, но и казахи, дунгане, уйгуры.

"Несмотря на то, что в ВУЗах преподавание ведется на двух языках — казахском и русском, казахстанцы выбирают Россию для обучения как трамплин для будущей жизни. Наши абитуриенты рассуждают просто: одно дело учиться в местном ВУЗе, а другое дело в МГУ, новосибирских ВУЗах, и в дальнейшем получить хорошую работу", — отметил политолог.

На вопрос, можно ли было избежать утечки мозгов, если бы Казахстан пошел на большую интеграцию в ЕАЭС в области образования (что отказался сделать Токаев на последнем саммите ЕАЭС), Адиль Каукенов ответил, что, что государство "слышит" негативное настроение казахстанцев в отношении интеграции с Россией.

Токаев выражает настроения казахстанцев

"Общий контекст обсуждения в соцсетях достаточно негативный, есть опасения, что ЕАЭС из экономической перейдет в политическую плоскость. В Казахстане не хотят быть вовлеченными в геополитические игры России", — сказал политолог.

По его словам ЕАЭС критикуют еще и потому, что не выполняются обещания. Например, по допуску казахстанских товаров на рынок Россией ставятся препятствия.

"Таможенный пост сняли, а рядом ставят санитарный кордон, который выполняет роль заградительного. Казахстанскую водку, мясо, "молочку", конфеты, автомобили не пропускают. Тогда как российские товары в полном объеме присутствуют на нашем рынке", — заметил Адиль Каукенов.

По его словам, "у российской политической мысли всегда есть мощный ответ". "Да нам все объяснили, но в сухом остатке Казахстан часто чувствует себя обманутым", — добавил он. Позиция у России такая: войти, продавать свои товары, но не покупать наши.

Россия проводит в Казахстане политику неоколониализма?

"Складывается впечатление, что Россия хочет проводить политику неоколониализма, выжимая из нас все соки. Проблема в том, что в рамках этого союза мы не становимся богаче, а становимся беднее. Если, например раньше пошлина на автомобили была маленькая, то сейчас она достигла 4-5 тысяч долларов, потом что повысился утилизационный сбор в России", — сказал политолог.

Адиль Каукенов, объясняя стратегическое партнерство его страны с США, в то время как Казахстан является членом ОДКБ, сказал, что Астана заключила его еще в 90 годы, и не хочет пополнить список стран изгоев.

"Богатый Казахстан выгоден и России, он не смог бы стать членом СБ ООН, будь он страной-изгоем, а так он поддержал Россию во многих ее инициативах".

Эксперт полагает, что проект ЕАЭС нуждается в "мягкой силе", чтобы населению объясняли его преимущества. В области здравоохранения, образования и науки можно было бы и создать наднациональные органы, согласился он.

"Обжегшись на молоке, дуют на воду, поэтому прежде чем продвигать интеграцию, надо провести ревизию того, что есть и исключить ошибки в будущем", — сделал вывод Адиль Каукенов.

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Темы казахстан адиль каукенов любовь степушова программа точка зрения евразийский экономический союз
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