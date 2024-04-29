Чем обеспечить пожилую собаку: список всего самого необходимого

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Ветеринары рассказали, что нужно пожилой собаке

1:31
Зоосфера » Собаки

По мере старения собаки, им уже не требуется столько времени для активных забав и тренировок. Они начинают предпочитать спокойный образ жизни, но их потребность в заботе остается такой же высокой.

Ветеринары рассказали, что нужно пожилой собаке
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот несколько советов, которые помогут сделать старость вашего питомца более уютной и радостной, а также облегчат жизнь хозяину.

Внимание

Это основное, что необходимо стареющей собаке. С возрастом она становится менее подвижной, у неё появляется седина, ухудшается состояние зубов и десен, могут возникать проблемы с суставами, зрением и пищеварением.

Регулярные прогулки

Не стоит сокращать время прогулок или игнорировать потребности собаки. Важно поддерживать её активность, возможно, стоит изменить привычный маршрут, приобрести специальную одежду и быть особенно внимательным во время прогулок в плохую погоду.

Ветеринарные осмотры

Посещения ветеринара должны быть регулярными и плановыми, а не только по необходимости. Не забывайте о регулярных вакцинациях, обработках от паразитов и других профилактических процедурах.

Терпение

Как и у людей, у собак с возрастом могут изменяться характер и настроение, могут обостряться хронические болезни или появляться новые. Животные также могут становиться более требовательными.

В таких условиях хозяину важно сохранять терпение и понимание.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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