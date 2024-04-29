Как выбрать идеальный декор для маленькой комнаты: советы эксперта Юлии Тычино

Можно ли вешать большие картины в маленькой квартире

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Купить большую картину — желание, которое может быть вполне оправдано, но всё зависит от обстоятельств. В то время как для одних это может быть прекрасным решением, для других — не слишком хорошей идеей, особенно если жилище ограничено в пространстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", советует быть осмотрительным при выборе элементов декора в небольших помещениях.

В тесных квартирах использование больших художественных полотен может не лучшим образом сказаться на восприятии пространства. Они будут привлекать к себе излишнее внимание и заставлять комнату казаться еще меньше.

Лучше всего в маленьких комнатах использовать несколько небольших или средних объектов вместо одного большого. Такой подход помогает визуально увеличить пространство и делает интерьер более интересным, позволяя также демонстрировать хобби и увлечения хозяев.

Для оформления можно использовать постеры подходящего размера, фотографии в простых рамках или даже коллекции декоративных тарелок, продумывая композиции из нескольких элементов.