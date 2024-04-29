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Простая "школьная" мини-пицца: тесто для неё готовится элементарно, безо всяких дрожжей

Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей

1:27
Еда

Рецепт приготовления вкусной мини-пиццы, также известной как "школьная" пицца, будет знаком каждому. Это сытное и вкусное блюдо готовится очень быстро, особенно приятно узнать, что для приготовления теста не требуются дрожжи. Вот подробный рецепт этого вкусного перекуса.

Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 350 грамм муки
— 200 грамм кефира
— 1 столовая ложка растительного масла
— Щепотка соды и соли
— Начинка на ваш вкус, такая как сыр, колбаса и другие продукты

Приготовление:

1. В глубокой миске просейте муку и добавьте соль и соду, хорошо перемешайте.
2. Влейте кефир в муку порциями, убедитесь, что кефир комнатной температуры, и замесите тесто.
3. После того, как тесто будет готово, добавьте растительное масло и продолжайте замешивать, пока оно не станет однородным.
4. Дайте тесту отдохнуть в течение 30 минут, накрыв его полотенцем. Затем раскатайте тесто и приготовьте начинку по вашему выбору.
5. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия и выпекайте мини-пиццу в течение 25-30 минут.

Теперь ваша вкусная мини-пицца готова к подаче! Наслаждайтесь этим аппетитным перекусом, сочетающим в себе удобство и великолепный вкус.

Домашние мини пиццы из детства! Школьная пицца - ОЧЕНЬ вкусный и простой рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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