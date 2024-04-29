Простая "школьная" мини-пицца: тесто для неё готовится элементарно, безо всяких дрожжей

Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт приготовления вкусной мини-пиццы, также известной как "школьная" пицца, будет знаком каждому. Это сытное и вкусное блюдо готовится очень быстро, особенно приятно узнать, что для приготовления теста не требуются дрожжи. Вот подробный рецепт этого вкусного перекуса.

Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 350 грамм муки

— 200 грамм кефира

— 1 столовая ложка растительного масла

— Щепотка соды и соли

— Начинка на ваш вкус, такая как сыр, колбаса и другие продукты

Приготовление:

1. В глубокой миске просейте муку и добавьте соль и соду, хорошо перемешайте.

2. Влейте кефир в муку порциями, убедитесь, что кефир комнатной температуры, и замесите тесто.

3. После того, как тесто будет готово, добавьте растительное масло и продолжайте замешивать, пока оно не станет однородным.

4. Дайте тесту отдохнуть в течение 30 минут, накрыв его полотенцем. Затем раскатайте тесто и приготовьте начинку по вашему выбору.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия и выпекайте мини-пиццу в течение 25-30 минут.

Теперь ваша вкусная мини-пицца готова к подаче! Наслаждайтесь этим аппетитным перекусом, сочетающим в себе удобство и великолепный вкус.