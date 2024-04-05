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Постная пицца с шампиньонами: даже в пост можно баловать себя вкусненьким!

Постная пицца: это блюдо может быть очень вкусным и сытным даже без майонеза, сыра и колбасы

2:10
Еда

Постная пицца — это отличная альтернатива для тех, кто предпочитает исключить мясо, майонез и сыр из своего рациона, но при этом хочет насладиться вкусной и сытной пиццей.

Постная пицца: это блюдо может быть очень вкусным и сытным даже без майонеза, сыра и колбасы
Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот рецепт от сайта "Лайфхакер.ру" предлагает использовать свежие шампиньоны, лук и разнообразные специи, чтобы создать ароматную и вкусную начинку.

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • пшеничная мука — 500 г,
  • тёплая вода — 300 мл,
  • сухие дрожжи — 7 г,
  • оливковое масло — 3 ст. л.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 0,5 ч. л.,
  • свежие шампиньоны — 300 г,
  • луковица — 1 шт.,
  • укроп — 1 пучок,
  • специи и травы — по вкусу (красный перец, базилик, орегано, паприка).

Приготовление

  1. Сначала смешайте дрожжи, сахар и оливковое масло в тёплой воде и оставьте на 10-15 минут. Затем добавьте соль в муку, а затем постепенно влейте дрожжевую смесь в муку и замешайте тесто до тех пор, пока оно станет упругим и перестанет липнуть к рукам. Дайте тесту постоять примерно час, пока оно удвоится в объёме.
  2. Тем временем подготовьте начинку для пиццы. Обжарьте на оливковом масле нарезанные грибы и лук до мягкости. Можно оставить овощи слегка сырыми.
  3. Раскатайте готовое тесто на плоские круги нужного вам размера. Выложите начинку на тесте, оставляя небольшой отступ по краям. Сформируйте небольшие бортики из теста для пиццы.
  4. Посыпьте сверху зеленью и разнообразными специями для придания аромата и вкуса.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут, пока тесто не подрумянится, а начинка не будет готова.

Если вы ищете разнообразие, то можно экспериментировать с другими вариантами постной начинки для пиццы. Например, баклажанами, томатами, базиликом, оливками или различными видами лука. Возможностей много, и каждый может выбрать свой уникальный вариант начинки для создания вкусной и постной пиццы.

ПОСТНАЯ ПИЦЦА с шампиньонами! ПИЦЦА с Грибами и Помидорами! Самый вкусный РЕЦЕПТ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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