В Германии подорожали хлебные изделия: причины и последствия

Цены на хлебные изделия в ФРГ за четыре года подскочили на 34,4%, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в преддверии национального Дня хлеба, который отмечается в Германии 5 мая.
По данным ведомства, главными факторами увеличения стоимости стали рост цен на энергоносители и сырье, а также увеличение расходов на оплату труда.
За последние десять лет интерес к пекарской профессии в Германии снизился на 50%. В 2022 году всего лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение в этой области.
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