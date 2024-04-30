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В Германии подорожали хлебные изделия: причины и последствия

Хлебные изделия в ФРГ подорожали на 34,4%

0:42
Экономика

Цены на хлебные изделия в ФРГ за четыре года подскочили на 34,4%, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в преддверии национального Дня хлеба, который отмечается в Германии 5 мая.

Хлебные изделия в ФРГ подорожали на 34,4%
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным ведомства, главными факторами увеличения стоимости стали рост цен на энергоносители и сырье, а также увеличение расходов на оплату труда.

За последние десять лет интерес к пекарской профессии в Германии снизился на 50%. В 2022 году всего лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение в этой области.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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