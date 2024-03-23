Пицца без теста: сбылась мечта худеющих любителей итальянской выпечки!

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Пицца без теста: самый диетический вариант любимого всеми итальянского блюда

1:46
Еда

Хотите попробовать пиццу без традиционного теста? Вам повезло, ведь у нас есть отличный рецепт, которым вы сможете приготовить диетическую пиццу со своими любимыми вкусами. Главное, что этот рецепт от сайта Gastronom.ru лишён ненужнх калорий и содержит только полезные ингредиенты.

Пицца без теста: самый диетический вариант любимого всеми итальянского блюда
Фото: openverse.org by aMichiganMom is licensed under CC BY 2.0.

Для этого нам понадобится:

  • 500 г моцареллы (лучше выбрать рассольную),
  • 10 ломтиков пеперони,
  • 2 ст. л. готового томатного соуса,
  • 1 ст. л. оливкового масла,
  • 1 ч. л. орегано сушёного.

Приготовление такой пиццы аналогично классической - в духовке, но результат, несмотря на отсутствие теста, получается вполне вкусным - сочным, ароматным и аппетитным.

И вот как приготовить эту пиццу без теста:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 220°C и подготовьте противень, покрыв его бумагой для выпечки и смазав оливковым маслом.
  2. Выньте моцареллу из рассола и промокните её бумажными полотенцами. Натрите сыр на тёрке или просто разомните его вилкой, чтобы получить мелкие кубики. Распределите сыр по бумаге для выпечки, создав около 22-24 см круг.
  3. Смажьте основу из моцареллы томатным соусом для пиццы, затем уложите ломтики пеперони и посыпьте сушёным орегано. Сбрызните оставшимся оливковым маслом.
  4. Поместите противень на средний уровень духовки и выпекайте пиццу в течение 20 минут. Затем оставьте её на 5 минут остыть на бумаге, после чего нарежьте на порции и подавайте к столу.

Важно помнить, что лучше подавать пиццу без теста в теплом виде, чтобы насладиться расплавленным сыром и ароматной колбасой. Приятного аппетита!

Пицца без теста за 20 минут! Хрустящая вкуснота!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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