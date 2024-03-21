Лёгкая пицца с запечёнными овощами: её можно даже тем, кто на диете

Рецепт пиццы с запечёнными овощами представляет собой простое и вкусное блюдо. Пицца по рецепту портала "Еда.ру" готовится на основе пшеничной муки, к которой добавляется вода и сухие дрожжи. Тесто замешивается, раскатывается и размещается на противне, предварительно смазанном маслом.
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Овощи, такие как сладкий перец и лук-порей, приготовленные кольцами, смешиваются с маслом, солью и перцем, затем распределяются по основе пиццы и запекаются. Томатная паста, тёртый сыр пармезан, помидоры черри и замороженный зелёный горошек добавляются сверху.
Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. Для приготовления теста смешайте муку, соль и сухие дрожжи. Постепенно добавьте тёплую воду и замесите мягкое тесто. Разделите его на несколько шариков и оставьте на примерно 10 минут, чтобы тесто подошло.
В это время нарежьте перец и лук-порей на тонкие полукольца. Затем на противне смажьте оливковым маслом и выложите нарезанные овощи. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумяненными.
Возьмите подошедшее тесто и раскатайте его на плоской поверхности, посыпанной мукой, до формы пиццы. Перенесите основу пиццы на противень с запеченными овощами.
Смажьте основу томатной пастой, равномерно распределяя ее по поверхности. Посыпьте тертым пармезаном. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и выложите на пиццу. Разрежьте помидоры черри пополам и равномерно распределите их по пицце. Посыпьте замороженным горошком. Полейте пиццу оливковым маслом и посолите по вкусу.
Поставьте пиццу в разогретую духовку и запекайте при 220 градусах около 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой и сыр полностью расплавится.
После готовности достаньте пиццу из духовки и дайте немного остыть перед подачей. Разрежьте пиццу на порционные куски и подавайте горячей.
Совет: Если хотите сделать пиццу более лёгкой и здоровой, можно использовать цельнозерновую муку или добавить больше овощей. Также можно экспериментировать с составом овощей, добавляя свежие шпинат или грибы. Украсьте готовую пиццу свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой.
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