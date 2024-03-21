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Лёгкая пицца с запечёнными овощами: её можно даже тем, кто на диете

Пицца с запечёнными овощами: лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто на диете

2:50
Еда

Рецепт пиццы с запечёнными овощами представляет собой простое и вкусное блюдо. Пицца по рецепту портала "Еда.ру" готовится на основе пшеничной муки, к которой добавляется вода и сухие дрожжи. Тесто замешивается, раскатывается и размещается на противне, предварительно смазанном маслом.

Пицца с запечёнными овощами: лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто на диете
Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Овощи, такие как сладкий перец и лук-порей, приготовленные кольцами, смешиваются с маслом, солью и перцем, затем распределяются по основе пиццы и запекаются. Томатная паста, тёртый сыр пармезан, помидоры черри и замороженный зелёный горошек добавляются сверху.

Ингредиенты:

— 200 г пшеничной муки,

— 150 мл воды,

— 2 сладких перца,

— 1 столовая ложка сухих дрожжей,

— 1 лук-порей,

— 4 столовые ложки томатной пасты,

— 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан,

— 12 помидоров черри,

— 125 г сыра моцарелла,

— 3 столовые ложки замороженного зелёного горошка,

— оливковое масло,

— соль.

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. Для приготовления теста смешайте муку, соль и сухие дрожжи. Постепенно добавьте тёплую воду и замесите мягкое тесто. Разделите его на несколько шариков и оставьте на примерно 10 минут, чтобы тесто подошло.
  2. В это время нарежьте перец и лук-порей на тонкие полукольца. Затем на противне смажьте оливковым маслом и выложите нарезанные овощи. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумяненными.
  3. Возьмите подошедшее тесто и раскатайте его на плоской поверхности, посыпанной мукой, до формы пиццы. Перенесите основу пиццы на противень с запеченными овощами.
  4. Смажьте основу томатной пастой, равномерно распределяя ее по поверхности. Посыпьте тертым пармезаном. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и выложите на пиццу. Разрежьте помидоры черри пополам и равномерно распределите их по пицце. Посыпьте замороженным горошком. Полейте пиццу оливковым маслом и посолите по вкусу.
  5. Поставьте пиццу в разогретую духовку и запекайте при 220 градусах около 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой и сыр полностью расплавится.
  6. После готовности достаньте пиццу из духовки и дайте немного остыть перед подачей. Разрежьте пиццу на порционные куски и подавайте горячей.

Совет: Если хотите сделать пиццу более лёгкой и здоровой, можно использовать цельнозерновую муку или добавить больше овощей. Также можно экспериментировать с составом овощей, добавляя свежие шпинат или грибы. Украсьте готовую пиццу свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой.

ПИЦЦА ОВОЩНАЯ. Очень вкусная, хрустящая, тонкая...
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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