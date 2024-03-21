Лёгкая пицца с запечёнными овощами: её можно даже тем, кто на диете

Пицца с запечёнными овощами: лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто на диете

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт пиццы с запечёнными овощами представляет собой простое и вкусное блюдо. Пицца по рецепту портала "Еда.ру" готовится на основе пшеничной муки, к которой добавляется вода и сухие дрожжи. Тесто замешивается, раскатывается и размещается на противне, предварительно смазанном маслом.

Фото: commons.wikimedia.org by David Nuescheler uncled is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Овощи, такие как сладкий перец и лук-порей, приготовленные кольцами, смешиваются с маслом, солью и перцем, затем распределяются по основе пиццы и запекаются. Томатная паста, тёртый сыр пармезан, помидоры черри и замороженный зелёный горошек добавляются сверху.

Ингредиенты:

— 200 г пшеничной муки,

— 150 мл воды,

— 2 сладких перца,

— 1 столовая ложка сухих дрожжей,

— 1 лук-порей,

— 4 столовые ложки томатной пасты,

— 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан,

— 12 помидоров черри,

— 125 г сыра моцарелла,

— 3 столовые ложки замороженного зелёного горошка,

— оливковое масло,

— соль.

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 220 градусов. Для приготовления теста смешайте муку, соль и сухие дрожжи. Постепенно добавьте тёплую воду и замесите мягкое тесто. Разделите его на несколько шариков и оставьте на примерно 10 минут, чтобы тесто подошло. В это время нарежьте перец и лук-порей на тонкие полукольца. Затем на противне смажьте оливковым маслом и выложите нарезанные овощи. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте овощи около 10 минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумяненными. Возьмите подошедшее тесто и раскатайте его на плоской поверхности, посыпанной мукой, до формы пиццы. Перенесите основу пиццы на противень с запеченными овощами. Смажьте основу томатной пастой, равномерно распределяя ее по поверхности. Посыпьте тертым пармезаном. Нарежьте моцареллу тонкими ломтиками и выложите на пиццу. Разрежьте помидоры черри пополам и равномерно распределите их по пицце. Посыпьте замороженным горошком. Полейте пиццу оливковым маслом и посолите по вкусу. Поставьте пиццу в разогретую духовку и запекайте при 220 градусах около 15-20 минут, пока корочка не станет золотистой и сыр полностью расплавится. После готовности достаньте пиццу из духовки и дайте немного остыть перед подачей. Разрежьте пиццу на порционные куски и подавайте горячей.

Совет: Если хотите сделать пиццу более лёгкой и здоровой, можно использовать цельнозерновую муку или добавить больше овощей. Также можно экспериментировать с составом овощей, добавляя свежие шпинат или грибы. Украсьте готовую пиццу свежей зеленью, например, базиликом или петрушкой.