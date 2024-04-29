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Секреты молодости: как подобрать стрижку и окраску для совершенного образа

Как выделить преимущества и уменьшить недостатки с помощью подходящей стрижки

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы придать себе молодой и свежий вид, иногда достаточно просто обновить стрижку и окраску волос, не обращаясь к радикальным методам, таким как хирургические вмешательства или яркий макияж. Множество стилистов считают, что прическа играет огромную роль в создании образа, и поэтому к ней следует подходить с особым вниманием.

Как выделить преимущества и уменьшить недостатки с помощью подходящей стрижки
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда дело касается окраски волос, выбор оттенка должен зависеть не только от моды, но и от того, какие черты лица нужно подчеркнуть или скрыть. Первым шагом является определение вашего цветотипа — теплого или холодного. Это можно сделать, обращая внимание на цвет вен на запястье или на то, какой металл — золото или серебро — гармоничнее смотрится на вашей коже. Выберите краску для волос с соответствующим подтоном, помня, что теплые оттенки придают лицу молодость и нежность, а холодные — выгодно подчеркивают черты и помогают выглядеть более выразительно.

Кроме того, важно присмотреться к своему естественному цвету волос, поскольку близкий к нему оттенок будет одним из самых удачных выборов. Если вы стремитесь к контрастному образу, выбирайте цвет, который контрастирует с вашими глазами, в противном случае остановитесь на более нейтральном варианте.

Что касается стрижки, форма выбранной прически должна соответствовать овалу вашего лица, а также учитывать длину шеи и ширину плеч. Важно помнить, что длинные волосы могут придать лицу менее выразительный вид, поэтому они подходят не всем женщинам. Каре, пикси с челкой и пикси с прядями у лица — это прически, которые максимально омолаживают. Однако стоит учитывать, что слишком строгие линии могут придать образу излишнюю серьезность и добавить немного лет. Важно также учитывать, что челка, если она слишком тяжелая или закрывает лицо, может привлечь внимание к нижней части лица. В таком случае предпочтительнее удлиненные мягкие пряди у лица, которые создадут более нежный и гармоничный образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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