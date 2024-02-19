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Тесто для пиццы в итальянском стиле: на сухих дрожжах и с оливковым маслом

Тесто для пиццы с оливковым маслом: готовится просто, на сухих дрожжах

1:51
Еда

Тесто для пиццы с добавлением оливкового масла — идеальный выбор для приготовления вкусной и хрустящей пиццы в домашних условиях. Этот рецепт от сайта "Еда.ру" очень прост в исполнении.

Тесто для пиццы с оливковым маслом: готовится просто, на сухих дрожжах
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Вам потребуется всего лишь несколько ингредиентов:

  • вода (2/3 стакана),
  • мука (2 стакана),
  • сухие дрожжи (1 чайная ложка),
  • соль (1 чайная ложка),
  • оливковое масло (1 столовая ложка).

Приготовление

  1. В тёплую воду добавьте сухие дрожжи и хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились.
  2. В большой миске смешайте пшеничную муку с солью. Добавьте растворенные дрожжи и перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.
  3. Переложите тесто на поверхность, посыпанную мукой, и начните вымешивать его. Если тесто слишком липнет к рукам, добавьте немного дополнительной муки.
  4. Продолжайте вымешивать тесто около 10 минут, пока оно станет мягким и эластичным.
  5. Смажьте большую миску оливковым маслом и положите тесто внутрь. Переворачивайте тесто, чтобы оно покрылось маслом со всех сторон.
  6. Прикройте миску с тестом плёнкой и оставьте его на 1,5 часа в тёплом месте, пока тесто не вырастет в два раза.
  7. Разделите тесто на две равные части и сформируйте из них шары. Убедитесь, что каждый шар покрыт плёнкой, чтобы предотвратить его высыхание.
  8. Оставьте шары теста на 60 минут, чтобы они дополнительно поднялись.

Теперь ваше тесто для пиццы с оливковым маслом готово! Используйте его для приготовления вкусной пиццы в домашних условиях. Не забудьте, что правильное раскатывание теста позволит вам получить тонкую текстуру пиццы без раздувания во время выпечки. Если у вас останется лишнее тесто, вы можете заморозить его и использовать позже.

Готовим дрожжевое ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ как в пиццерии с оливковым маслом в домашних условиях
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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