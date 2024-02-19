Тесто для пиццы в итальянском стиле: на сухих дрожжах и с оливковым маслом

Тесто для пиццы с добавлением оливкового масла — идеальный выбор для приготовления вкусной и хрустящей пиццы в домашних условиях. Этот рецепт от сайта "Еда.ру" очень прост в исполнении.
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Вам потребуется всего лишь несколько ингредиентов:
вода (2/3 стакана),
мука (2 стакана),
сухие дрожжи (1 чайная ложка),
соль (1 чайная ложка),
оливковое масло (1 столовая ложка).
Приготовление
В тёплую воду добавьте сухие дрожжи и хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились.
В большой миске смешайте пшеничную муку с солью. Добавьте растворенные дрожжи и перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста.
Переложите тесто на поверхность, посыпанную мукой, и начните вымешивать его. Если тесто слишком липнет к рукам, добавьте немного дополнительной муки.
Продолжайте вымешивать тесто около 10 минут, пока оно станет мягким и эластичным.
Смажьте большую миску оливковым маслом и положите тесто внутрь. Переворачивайте тесто, чтобы оно покрылось маслом со всех сторон.
Прикройте миску с тестом плёнкой и оставьте его на 1,5 часа в тёплом месте, пока тесто не вырастет в два раза.
Разделите тесто на две равные части и сформируйте из них шары. Убедитесь, что каждый шар покрыт плёнкой, чтобы предотвратить его высыхание.
Оставьте шары теста на 60 минут, чтобы они дополнительно поднялись.
Теперь ваше тесто для пиццы с оливковым маслом готово! Используйте его для приготовления вкусной пиццы в домашних условиях. Не забудьте, что правильное раскатывание теста позволит вам получить тонкую текстуру пиццы без раздувания во время выпечки. Если у вас останется лишнее тесто, вы можете заморозить его и использовать позже.
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Готовим дрожжевое ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ как в пиццерии с оливковым маслом в домашних условиях
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