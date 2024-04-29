Пряный чай из куркумы, имбиря и корицы: готовим обезболивающий напиток. Спасёт от мигрени и боли в суставах!

Как приготовить обезболивающий чай из куркумы и имбиря

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Куркума и имбирь являются основными специями, которые кладут в тушёные блюда. Вы также можете заварить пряный чай, он избавит от болей в суставах, а также мигрени.

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Ингредиенты

2 стакана воды,

1 столовая ложка мёда,

1/2 чайной ложки молотой куркумы,

1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря,

1/2 чайной ложки корицы.

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле, затем добавьте куркуму, имбирь и корицу. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите 10 минут. Процедите чай в стакан или кружку. Добавьте мёд. Дайте остыть и добавьте кубики льда.