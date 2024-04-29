Пряный чай из куркумы, имбиря и корицы: готовим обезболивающий напиток. Спасёт от мигрени и боли в суставах!
Как приготовить обезболивающий чай из куркумы и имбиря
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Куркума и имбирь являются основными специями, которые кладут в тушёные блюда. Вы также можете заварить пряный чай, он избавит от болей в суставах, а также мигрени.
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 стакана воды,
- 1 столовая ложка мёда,
- 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
- 1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря,
- 1/2 чайной ложки корицы.
Приготовление
- Вскипятите воду в кастрюле, затем добавьте куркуму, имбирь и корицу.
- Уменьшите огонь до средне-слабого и варите 10 минут.
- Процедите чай в стакан или кружку. Добавьте мёд. Дайте остыть и добавьте кубики льда.
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