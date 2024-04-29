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Пряный чай из куркумы, имбиря и корицы: готовим обезболивающий напиток. Спасёт от мигрени и боли в суставах!

Как приготовить обезболивающий чай из куркумы и имбиря

0:42
Еда

Куркума и имбирь являются основными специями, которые кладут в тушёные блюда. Вы также можете заварить пряный чай, он избавит от болей в суставах, а также мигрени.

Как приготовить обезболивающий чай из куркумы и имбиря
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана воды,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
  • 1/2 чайной ложки нарезанного свежего имбиря,
  • 1/2 чайной ложки корицы.

Приготовление

  1. Вскипятите воду в кастрюле, затем добавьте куркуму, имбирь и корицу.
  2. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите 10 минут.
  3. Процедите чай в стакан или кружку. Добавьте мёд. Дайте остыть и добавьте кубики льда.
Чай с имбирем и куркумой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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