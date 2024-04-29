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Медик раскрыла серьезную опасность фастфуда для памяти

Эндокринолог Павлова: из-за фастфуда может необратимо ухудшиться память

1:01
Наука

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова и врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила в своем Telegram-канале о вреде потребления фастфуда и сдобной выпечки для памяти, отметив, что это может иметь долгосрочные последствия.

Эндокринолог Павлова: из-за фастфуда может необратимо ухудшиться память
Фото: pixabay.com by Meditations is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Фастфуд и выпечка могут негативно сказываться на памяти. Этот эффект может быть постоянным," — подчеркнула она.

По словам специалиста, проблемы с запоминанием трудно исправить, особенно если употреблять такую пищу в подростковом возрасте. Переход на здоровое, сбалансированное питание позднее не способен решить проблемы с памятью.

Павлова также напомнила о недавнем исследовании, проведенном американскими учеными, которое показало снижение уровня гормона ацетилхолина при нездоровом питании. Этот гормон оказывает влияние на учебные способности, концентрацию внимания и способность к запоминанию информации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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