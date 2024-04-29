Стало известно, какие травмы чаще всего получают россияне во время майских праздников

Самые частые травмы россиян на майских праздниках — растяжения, раны и ожоги

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2022 и 2023 годах, в первую декаду мая, около трети месячного объёма обращений по страховым случаям, связанных с травмами, приходилось на данный период. Об этом проинформировали сотрудники страховой компании "Росгосстрах".

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Среди самых распространенных травм, по которым обращались россияне по страховке, выделяются растяжения, раны, ссадины, часто получаемые дачниками.

Также встречаются ожоги, получаемые от неправильного обращения с жидкостями для розжига или ошпаривания кипятком, например, в бане, пишет Газета.Ru.

Количество травм, полученных застрахованными при катании на самокатах, удвоилось в прошлом году. Это может быть связано с ростом их популярности. Однако общее количество таких обращений по полисам страхования от несчастных случаев остается небольшим.

Алкогольное или наркотическое опьянение традиционно не является основанием для страховой защиты, так как исключается из большинства программ добровольного страхования, включая страхование от несчастных случаев. Отравление алкоголем тоже не считается страховым случаем.

Переедание, способное спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ или печени, не дает оснований обратиться по страховке от несчастного случая.

Страховыми рисками является уход из жизни застрахованного либо получение инвалидности в результате несчастного случая. Событие, произошедшее при занятиях опасными видами спорта, не будет покрыто страховой защитой, если такой вид спорта не был оговорен при заключении договора.