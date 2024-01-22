Приготовьте вкуснейшую пиццу "Маргариту" дома: получится как в итальянском ресторане

Вкуснейшая пицца "Маргарита"

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте дома пиццу "Маргарита". Её следует выпекать при высокой температуре в течение очень короткого времени.

Фото: Mmm... celebrating with a pizza! Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Вам понадобятся для теста 1,5 стакана муки, чайная ложка сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 0,5 стакана воды, 0,5 ч. л. соли, 4 столовые ложки растительного масла.

Для начинки нужны следующие ингредиенты: томатная паста (3 ст. л), оливковое масло (2 стол. ложки), зубчик чеснока, базилик (6 листиков), 200 г моцареллы, помидоры черри (8 шт).

1. Для теста разведите в подогретой воде сахар и дрожжи. Оставьте жидкость на 15 минут для того, чтобы дрожжи активизировались. Положите соль, оливковое масло, затем медленно добавляйте муку. Тщательно вымешивайте до однородности. Сформированный шар из теста оставьте для поднятия в тёплом месте.

2. Разрезанный пополам чеснок разрежьте на две половинки. Обжарьте около 2 минут. Далее добавьте томатную пасту. Доведите до кипения, посолите по вкусу и тушите ещё 2 минуты. На сковороду положите измельчённые листья базилика. Остудите соус, после чего уберите чеснок.

3. Моцареллу нужно нарезать на небольшие кусочки толщиной три-пять миллиметров.

4. Помидоры нарежьте на кружочки.

5. Раскатайте тесто, выложите соус, моцареллу и помидоры.

Выпекайте при 220 градусах до появления румяной корочки.