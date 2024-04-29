В США коллекционеры платят тысячи долларов за однодолларовую купюру с ошибкой

Некоторые американские коллекционеры монет и валюты готовы заплатить значительные суммы за редкие однодолларовые банкноты, на которых присутствует определенная ошибка в печати, произведенная Бюро гравировки и печати США.
Чад Хоук, вице-президент PMG, ведущей компании по оценке бумажных денег, заявил Fox Business, что Федеральная резервная система США выпустила два набора однодолларовых банкнот: один в 2014 году, а другой в 2016 году, оба с одной и той же ошибкой.
Более 6 миллионов неправильно напечатанных однодолларовых банкнот попали в обращение, прежде чем данная ошибка была обнаружена.
Проблема заключалась в том, что доллары были напечатаны с повторяющимися серийными номерами, в то время как каждая купюра в обращении должна иметь уникальный идентификационный номер.
Согласно информации, коллекционеры валюты были первыми, кто обратил на нее внимание.
Теперь они, вместе с другими заинтересованными лицами, активно ищут купюры с определенными серийными номерами, надеясь обнаружить пары однодолларовых банкнот с идентичными номерами, поскольку именно в этом кроется их ценность.
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