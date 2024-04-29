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От Камчатки до Убуда: лучшие направления для отдыха без компании

Известны самые популярные направления у туристов-одиночек

1:37
Туризм

Наталия Ансталь, руководитель турфирмы и тревел-блогер, рекомендует Алтай для туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку. По её мнению, Алтай идеально подходит для восстановления сил и отдыха вдали от городской суеты, сообщает NEWS. ru.

Известны самые популярные направления у туристов-одиночек
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Она также упомянула, что Алтай привлекает большое количество туристов каждый год, считаясь местом силы, куда стремятся многие для пополнения энергии.

Ансталь также отметила Байкал, как прекрасное место, доступное для посещения в любое время года, где можно насладиться красивыми пейзажами. Помимо этого, она подчеркнула, что Камчатка чаще всего посещается в компании друзей или семьей, но также подходит для одиночных путешественников благодаря знаменитым природным достопримечательностям.

Что касается зарубежных направлений, Ансталь советует посетить Убуд на Бали и Шри-Ланку, которая славится своими впечатляющими пейзажами и хорошей гостиничной базой с аутентичными номерами, подчеркивающими местную атмосферу. Для тех, кто боится долгих перелётов, она предлагает рассмотреть город Фетхие в Турции или Грузию.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, добавил, что в майские праздники популярными направлениями являются Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Он также отметил растущий интерес к турам по Кавказу, где из-за высокого спроса возникает дефицит мест в гостиницах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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