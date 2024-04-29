От Камчатки до Убуда: лучшие направления для отдыха без компании

Известны самые популярные направления у туристов-одиночек

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наталия Ансталь, руководитель турфирмы и тревел-блогер, рекомендует Алтай для туристов, предпочитающих путешествовать в одиночку. По её мнению, Алтай идеально подходит для восстановления сил и отдыха вдали от городской суеты, сообщает NEWS. ru.

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Она также упомянула, что Алтай привлекает большое количество туристов каждый год, считаясь местом силы, куда стремятся многие для пополнения энергии.

Ансталь также отметила Байкал, как прекрасное место, доступное для посещения в любое время года, где можно насладиться красивыми пейзажами. Помимо этого, она подчеркнула, что Камчатка чаще всего посещается в компании друзей или семьей, но также подходит для одиночных путешественников благодаря знаменитым природным достопримечательностям.

Что касается зарубежных направлений, Ансталь советует посетить Убуд на Бали и Шри-Ланку, которая славится своими впечатляющими пейзажами и хорошей гостиничной базой с аутентичными номерами, подчеркивающими местную атмосферу. Для тех, кто боится долгих перелётов, она предлагает рассмотреть город Фетхие в Турции или Грузию.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, добавил, что в майские праздники популярными направлениями являются Краснодарский край, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. Он также отметил растущий интерес к турам по Кавказу, где из-за высокого спроса возникает дефицит мест в гостиницах.