Откройте глаза на свою привлекательность: пять признаков, что вы выглядите лучше, чем думаете

Пять признаков того, что ваша фигура в лучшей форме, чем вы думаете

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возможно, самая распространенная мысль у большинства женщин — как похудеть? Часто мы сами себя накручиваем, думая, что для улучшения фигуры требуется гораздо больше усилий, чем на самом деле. Мы уверены, что вы выглядите намного привлекательнее, чем предполагаете. Не верите? Тогда наш материал для вас.

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Правильная осанка: прямая спина и ровные плечи привлекают внимание, особенно мужского пола. Хорошая осанка добавляет вам баллов к привлекательности. Пропорции важнее худобы: идеальные пропорции, а не просто худоба, заставляют вас выглядеть привлекательно. Выраженная талия и плавный переход к бедрам привлекают восхищенные взгляды. Симметрия: чем более симметричны черты лица и фигуры, тем привлекательнее выглядит человек. Если у вас нет сильной асимметрии, вам не о чем беспокоиться. Красивая кожа: здоровая кожа добавляет привлекательности. Регулярный уход и физическая активность помогут вам выглядеть потрясающе без особых затрат. Комплименты: если вас постоянно хвалят, это не случайность. Возможно, вы не замечаете своих достоинств, но другие видят их. Не отрицайте комплименты и верьте в себя.