Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Павлова: из-за фастфуда может необратимо ухудшиться память
Кинологи назвали безобидные породы собак
Говорим о пользе корнеудалителя
Как приготовить обезболивающий чай из куркумы и имбиря
Риски неправильной установки направленных шин: что нужно знать водителям
Самые частые травмы россиян на майских праздниках — растяжения, раны и ожоги
Известны самые популярные направления у туристов-одиночек
Для хорошего настроения и самочувствия ешьте орехи и авокадо
Григорий Лепс и его борьба за волосы: подробности о трех операциях по пересадке
Откройте глаза на свою привлекательность: пять признаков, что вы выглядите лучше, чем думаете

Пять признаков того, что ваша фигура в лучшей форме, чем вы думаете

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Возможно, самая распространенная мысль у большинства женщин — как похудеть? Часто мы сами себя накручиваем, думая, что для улучшения фигуры требуется гораздо больше усилий, чем на самом деле. Мы уверены, что вы выглядите намного привлекательнее, чем предполагаете. Не верите? Тогда наш материал для вас.

Пять признаков того, что ваша фигура в лучшей форме, чем вы думаете
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
  1. Правильная осанка: прямая спина и ровные плечи привлекают внимание, особенно мужского пола. Хорошая осанка добавляет вам баллов к привлекательности.
  2. Пропорции важнее худобы: идеальные пропорции, а не просто худоба, заставляют вас выглядеть привлекательно. Выраженная талия и плавный переход к бедрам привлекают восхищенные взгляды.
  3. Симметрия: чем более симметричны черты лица и фигуры, тем привлекательнее выглядит человек. Если у вас нет сильной асимметрии, вам не о чем беспокоиться.
  4. Красивая кожа: здоровая кожа добавляет привлекательности. Регулярный уход и физическая активность помогут вам выглядеть потрясающе без особых затрат.
  5. Комплименты: если вас постоянно хвалят, это не случайность. Возможно, вы не замечаете своих достоинств, но другие видят их. Не отрицайте комплименты и верьте в себя.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Риски неправильной установки направленных шин: что нужно знать водителям
Самые частые травмы россиян на майских праздниках — растяжения, раны и ожоги
Известны самые популярные направления у туристов-одиночек
Для хорошего настроения и самочувствия ешьте орехи и авокадо
Григорий Лепс и его борьба за волосы: подробности о трех операциях по пересадке
Тренер "Динамо" Личка назвал опасной шутку Безрукова про "денежки на карту"
3 причины почему кошка должна жить в доме
Коллекционеры ищут ошибки на однодолларовых банкнотах
Рыбак перепутал квадрокоптер с БПЛА-разведчиком
Как избежать штрафов на светофоре: распространенные ошибки водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников