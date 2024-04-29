Продукты, положительно влияющие на настроение и самочувствие: их стоит включить в свой рацион

Для хорошего настроения и самочувствия ешьте орехи и авокадо

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувство усталости и упадок сил могут быть результатом плохого питания. В этой статье мы расскажем, как ваш рацион влияет на ваше самочувствие.

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Как еда влияет на настроение

Для получения большого количества энергии выбирайте продукты, содержащие сложные углеводы. Ешьте их регулярно, так как это поддержит уровень глюкозы в крови.

Продукты, богатые белком, увеличивают выработку серотонина, гормона счастья. Диета, богатая омега-3, помогает бороться с депрессией. Для этого включите в свой рацион авокадо, орехи, жирную рыбу, семена льна.

Кофеин может негативно повлиять на ваше настроение и повысить уровень тревожности. Алкоголь является депрессантом, то есть замедляет мозговую деятельность. Поначалу вы можете чувствовать себя расслабленным, но это может усугубить симптомы депрессии.

Концентрация внимания улучшается, если пить достаточное количество воды. Так как на здоровье организма влияет здоровье кишечника, важно есть больше клетчатки: овощи, фрукты, зелень.