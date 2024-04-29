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Опасные породы собак, которые на деле безобидны: многие будут удивлены

Кинологи назвали безобидные породы собак

1:39
Зоосфера » Собаки

Понятие "бойцовская порода" больше связано с физическими особенностями собаки, а не с её темпераментом.

Кинологи назвали безобидные породы собак
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на их внушительный вид, которому многие приписывают опасность, эти собаки могут быть любящими и заботливыми, если их правильно воспитать. Они также успешно выполняют роль спутников или детских нянь.

Бультерьеры

Эти собаки могут стать отличными охранниками, но в атмосфере любви и внимания они превращаются в милых созданий, с которыми детям будет безопасно. Бультерьеры отличаются жизнерадостным, весёлым и игривым характером.

Американский питбуль

Эти мускулистые и сильные псы прекрасно справляются с рабочими задачами, такими как поиск взрывчатки или наркотиков. Однако в любящей семье щенок-питбуль будет безгранично предан своим владельцам, готов даже пожертвовать жизнью за них. Воспитание такого дружелюбного и безопасного животного должен проводить опытный кинолог.

Бордоский дог

У этой породы богатая история, включая участие в гладиаторских боях. Сейчас же бордоские доги являются верными и добросердечными спутниками человека, хотя и требуют строгого воспитания.

Кане-корсо

Своевременная социализация этих собак позволяет им стать идеальными спутниками и верными друзьями для всей семьи. Подобно бордоским догам, кане-корсо ранее участвовали в боях, но теперь их задачи связаны скорее с пастушьей деятельностью, так что бояться их внушительного вида не стоит.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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