Понятие "бойцовская порода" больше связано с физическими особенностями собаки, а не с её темпераментом.
Несмотря на их внушительный вид, которому многие приписывают опасность, эти собаки могут быть любящими и заботливыми, если их правильно воспитать. Они также успешно выполняют роль спутников или детских нянь.
Бультерьеры
Эти собаки могут стать отличными охранниками, но в атмосфере любви и внимания они превращаются в милых созданий, с которыми детям будет безопасно. Бультерьеры отличаются жизнерадостным, весёлым и игривым характером.
Американский питбуль
Эти мускулистые и сильные псы прекрасно справляются с рабочими задачами, такими как поиск взрывчатки или наркотиков. Однако в любящей семье щенок-питбуль будет безгранично предан своим владельцам, готов даже пожертвовать жизнью за них. Воспитание такого дружелюбного и безопасного животного должен проводить опытный кинолог.
Бордоский дог
У этой породы богатая история, включая участие в гладиаторских боях. Сейчас же бордоские доги являются верными и добросердечными спутниками человека, хотя и требуют строгого воспитания.
Кане-корсо
Своевременная социализация этих собак позволяет им стать идеальными спутниками и верными друзьями для всей семьи. Подобно бордоским догам, кане-корсо ранее участвовали в боях, но теперь их задачи связаны скорее с пастушьей деятельностью, так что бояться их внушительного вида не стоит.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.