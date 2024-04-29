Секреты домашнего счастья: роль кошек в жизни человека

3 причины почему кошка должна жить в доме

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поговорки о кошках существуют на протяжении веков. Но история подтверждает, что кошки стали неотъемлемой частью нашего быта уже несколько тысяч лет назад, сделав дома уютнее и теплее.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Кошки были одними из последних диких животных, которых человек приручил. Когда земледелие стало основным занятием, а вредители начали угрожать урожаю, кошки вступили в игру.

Тем не менее, почему мы продолжаем держать кошек в домах? Ведь не все из нас фермеры, и мыши в городских квартирах не редкость.

Ответ прост — они стали надежными компаньонами и друзьями человека.

Вот три основные причины, почему кошка должна стать частью вашего дома.

Кошка — настоящий антидепрессант. Присутствие пушистого друга положительно сказывается на сне, эмоциональном состоянии и психическом здоровье человека.

Кошки благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Научно доказано, что у людей, у которых есть кошки, инфаркты и инсульты встречаются на 40% реже, чем у тех, кто не имеет домашних питомцев.

Кошки — отличные компаньоны и верные друзья для детей. Дружба между котами и детьми может быть по-настоящему прекрасной. Их игры и общение делают детство ярче и интереснее. Главное — научить малышей и котят уважению друг к другу.