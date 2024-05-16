Любовь Успенская заявила, что из-за вранья Киркорова погиб человек

Певица Любовь Успенская в заявлении, опубликованным на сайте "МК", выступила с упреком в сторону музыканта Филиппа Киркорова, который за деньги рекламировал клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова.
Она пояснила, что у нее есть официальные документы, а медучреждения врача закрыли после ее обращений.
"Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен", — высказалась Успенская.
При этом певица намекнула, что именно после рекламы клиники Филиппом Киркоровым случилась трагедия: в результате некорректных медицинских услуг скончался продюсер Петр Гаврилов. В настоящее время проводится расследование.
Успенскую же возмутило то, что на этом фоне Киркоров подал на нее в суд и требует 10 миллионов из-за слов о "женоненавистнике".
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