Любовь Успенская заявила, что из-за вранья Киркорова погиб человек

Успенская заявила о смерти человека после пиара Киркоровым клиники Хайдарова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская в заявлении, опубликованным на сайте "МК", выступила с упреком в сторону музыканта Филиппа Киркорова, который за деньги рекламировал клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Она пояснила, что у нее есть официальные документы, а медучреждения врача закрыли после ее обращений.

"Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен", — высказалась Успенская.

При этом певица намекнула, что именно после рекламы клиники Филиппом Киркоровым случилась трагедия: в результате некорректных медицинских услуг скончался продюсер Петр Гаврилов. В настоящее время проводится расследование.

Успенскую же возмутило то, что на этом фоне Киркоров подал на нее в суд и требует 10 миллионов из-за слов о "женоненавистнике".

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