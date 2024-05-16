Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал фото с красавицей-женой

Актёр Рузиль Минекаев показал очаровательную жену

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", поделился с поклонниками семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/ruzil.minekaev by Инстаграм Рузиля Минекаева is licensed under public doman

Минекаев разместил в "Инстаграме*" фото с красавицей-женой Азизой Бекмановой, с которой он знаком со студенческих времён. Они вместе учились в Казанском театральном училище.

Супруги сделали селфи у зеркала в обнимку.

Поклонники актёра осыпали пару комплиментами.

"Красивая семья"; "Какие милые"; "Такие счастливые вместе", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее сообщалось, что Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новом фильме про Буратино.

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