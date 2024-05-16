Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал фото с красавицей-женой

Актёр Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале "Слово пацана", поделился с поклонниками семейным контентом.
Минекаев разместил в "Инстаграме*" фото с красавицей-женой Азизой Бекмановой, с которой он знаком со студенческих времён. Они вместе учились в Казанском театральном училище.
Супруги сделали селфи у зеркала в обнимку.
Поклонники актёра осыпали пару комплиментами.
"Красивая семья";
"Какие милые";
"Такие счастливые вместе", — писали фолловеры под постом артиста.
Ранее сообщалось, что Рузиль Минекаев сыграет Арлекина в новом фильме про Буратино.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.