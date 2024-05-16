Такой лимонад вы ещё не пробовали: освежающий напиток с базиликом даже выводит токсины

Как приготовить вкусный лимонад с базиликом

Захотелось вкусного лимонада? Попробуйте этот освежающий напиток с базиликом. К тому же этот лимонад способствует детоксу. Вы даже можете добавить в этот напиток больше трав, чтобы сделать его ароматнее.

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Ингредиенты

150 мл лимонного сока

5 столовых ложек сахарной пудры

2 стакана охлаждённой воды

1/2 стакана базилика

2 дольки лимона

4 кубика льда

Приготовление

Возьмите большую миску и смешайте листья базилика и сахар. Затем большой ложкой раздавите листья базилика и сахар. Затем добавьте в миску воду и лимонный сок и перемешайте. Убедитесь, что сахар полностью растворился. Добавьте в миску кубики льда и ещё раз перемешайте. Наполните бокалы кубиками льда. Процедите лимонад через ситечко и украсьте дольками лимона и листьями базилика.