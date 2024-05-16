Бывшая невеста Егора Крида распродает вещи на фоне рождения сына

Модель и победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решила избавиться от некоторых вещей, выставив их на продажу. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
Так, каждый желающий может приобрести из гардероба молодой мамы два платья за 126 тысяч рублей, а также футболки за 26 тысяч и 40 тысяч рублей.
Дарья Клюкина впервые стала мамой 18 апреля 2024 года — на свет появился малыш, которого назвали Александром. Модель замужем за бизнесменом Владимиром Чоповым, которого встретила после расставания с певцом Егором Кридом.
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