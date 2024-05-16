Бывшая невеста Егора Крида распродает вещи на фоне рождения сына

Модель Дарья Клюкина продает одежду на 700 тысяч рублей после рождения сына

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решила избавиться от некоторых вещей, выставив их на продажу. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал KLUKVA is licensed under public domain

Так, каждый желающий может приобрести из гардероба молодой мамы два платья за 126 тысяч рублей, а также футболки за 26 тысяч и 40 тысяч рублей.

Дарья Клюкина впервые стала мамой 18 апреля 2024 года — на свет появился малыш, которого назвали Александром. Модель замужем за бизнесменом Владимиром Чоповым, которого встретила после расставания с певцом Егором Кридом.

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