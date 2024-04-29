Неправильная установка направленных шин может серьезно ухудшить управляемость автомобилем, особенно на мокрой дороге, увеличивая риск аварий.
В ГИБДД подчеркивают, что водители несут ответственность за последствия такой установки, а штраф за неправильное использование шин аналогичен штрафу за использование шин не по сезону или с изношенным протектором — 500 рублей.
Производители шин настаивают на строгом соблюдении направления установки колес, так как неправильное их размещение ухудшает эффективность сцепления с дорогой и делает вождение опасным.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.