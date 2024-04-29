Установили шины наоборот? Это может стоить вам дорого

Риски неправильной установки направленных шин: что нужно знать водителям

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Неправильная установка направленных шин может серьезно ухудшить управляемость автомобилем, особенно на мокрой дороге, увеличивая риск аварий.

Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

В ГИБДД подчеркивают, что водители несут ответственность за последствия такой установки, а штраф за неправильное использование шин аналогичен штрафу за использование шин не по сезону или с изношенным протектором — 500 рублей.

Производители шин настаивают на строгом соблюдении направления установки колес, так как неправильное их размещение ухудшает эффективность сцепления с дорогой и делает вождение опасным.