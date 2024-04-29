Стоял на красный и получил штраф? Узнай, какие ошибки могут стоить вам денег даже на светофоре

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Как избежать штрафов на светофоре: распространенные ошибки водителей

0:47
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Даже ожидая зеленый свет на перекрестке, водители могут получить штрафы за различные нарушения ПДД.

Как избежать штрафов на светофоре: распространенные ошибки водителей
Фото: Wikipedia by Kryp is licensed under public domain

Самыми распространенными нарушениями, за которые штрафуют на светофоре, являются: пересечение стоп-линии, что влечет штраф в 800 рублей по статье 12.12 КоАП РФ, остановка за метр до пешеходного перехода с штрафом в 1000 рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП, и пересечение сплошной линии разметки, что может обойтись в 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что на 25% сократит время ожидания на перекрёстке белый сигнал светофора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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