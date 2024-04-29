Даже ожидая зеленый свет на перекрестке, водители могут получить штрафы за различные нарушения ПДД.
Самыми распространенными нарушениями, за которые штрафуют на светофоре, являются: пересечение стоп-линии, что влечет штраф в 800 рублей по статье 12.12 КоАП РФ, остановка за метр до пешеходного перехода с штрафом в 1000 рублей по части 3 статьи 12.19 КоАП, и пересечение сплошной линии разметки, что может обойтись в 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что на 25% сократит время ожидания на перекрёстке белый сигнал светофора.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.