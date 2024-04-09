Революционное изменение: новый светофор сократит время ожидания на перекрёстке на 25%

Ученые выяснили, что на 25% сократит время ожидания на перекрёстке белый сигнал светофора

Учёные из Северной Каролины представили инновационный метод управления дорожным движением, включающий добавление четвертого сигнала светофора — белого.

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Этот новый сигнал будет использоваться для оптимизации потока транспорта, указывая водителям следовать за другими автомобилями, проезжающими перекресток.

Это изменение позволит сократить время ожидания на перекрёстке на 25% для всех участников движения, что может значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру.