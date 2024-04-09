Революционное изменение: новый светофор сократит время ожидания на перекрёстке на 25%

Учёные из Северной Каролины представили инновационный метод управления дорожным движением, включающий добавление четвертого сигнала светофора — белого.
Этот новый сигнал будет использоваться для оптимизации потока транспорта, указывая водителям следовать за другими автомобилями, проезжающими перекресток.
Это изменение позволит сократить время ожидания на перекрёстке на 25% для всех участников движения, что может значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.