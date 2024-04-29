Григорий Лепс прошел через три операции по пересадке волос в попытке сохранить и улучшить свою шевелюру, проведя процедуры в Америке и Корее. О своих хирургических вмешательствах артист не делал тайны.
Однако, недавно на светском мероприятии в свете софитов стало очевидно, что состояние его волос ухудшилось, так как на голове Лепса заметны были новые проплешины, а волосы стали заметно реже. Певец пытался скрыть залысины, уложив длинные волосы за правое ухо.
Ранее сообщалось, что Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Санкт-Петербурге.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.