Не узнать: Григорий Лепс показал результаты операций по пересадке волос на красной дорожке

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Григорий Лепс и его борьба за волосы: подробности о трех операциях по пересадке

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Шоу-бизнес

Григорий Лепс прошел через три операции по пересадке волос в попытке сохранить и улучшить свою шевелюру, проведя процедуры в Америке и Корее. О своих хирургических вмешательствах артист не делал тайны.

Григорий Лепс и его борьба за волосы: подробности о трех операциях по пересадке
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако, недавно на светском мероприятии в свете софитов стало очевидно, что состояние его волос ухудшилось, так как на голове Лепса заметны были новые проплешины, а волосы стали заметно реже. Певец пытался скрыть залысины, уложив длинные волосы за правое ухо.

Ранее сообщалось, что Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Санкт-Петербурге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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