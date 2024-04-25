Стало известно, по какому адресу в Санкт-Петербурге Григорий Лепс откроет свой караоке-бар

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар Leps Bar на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости Недвижимость со ссылкой на компанию NF Group.
Представители компании, которая выступила консультантом сделки, сообщили, что помещение площадью 500 кв. метров уже арендовано. Бар будет находиться по адресу Конюшенная площадь, 2.
Развлекательное учреждение откроет свои двери для посетителей летом 2024 года. Тм будут караоке, коктейль-бра и ночной клуб.
Недавно певец Григорий Лепс заявил, что сделал интимную пластику.
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