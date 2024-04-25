Стало известно, по какому адресу в Санкт-Петербурге Григорий Лепс откроет свой караоке-бар

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар в Санкт-Петербурге

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс откроет караоке-бар Leps Bar на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости Недвижимость со ссылкой на компанию NF Group.

Фото: youtube.com by канал Ломовка Live is licensed under public domain

Представители компании, которая выступила консультантом сделки, сообщили, что помещение площадью 500 кв. метров уже арендовано. Бар будет находиться по адресу Конюшенная площадь, 2.

Развлекательное учреждение откроет свои двери для посетителей летом 2024 года. Тм будут караоке, коктейль-бра и ночной клуб.

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