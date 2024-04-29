Тренер "Динамо" Личка о словах Безрукова про "денежки": из-за такой шутки в Англии началось бы серьёзное расследование

Тренер "Динамо" Личка назвал опасной шутку Безрукова про "денежки на карту"

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка выразил своё мнение о шутке Руслана Безрукова, высказав мнение, что такие шутки должны быть адекватными и не порождать недоразумений.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее игрок "Рубина" 22-летний Руслан Безруков после победы, одержанной над "Зенитом", пошутил таким образом: ""Краснодар", ждём на карту денежки". Это высказывание, в котором увидели грубое нарушение существующего регламента, будет рассмотрено Комитетом по этике.

Личка отметил, что в Англии такая шутка могла бы привести к серьёзному расследованию, поскольку там любые подобные высказывания строго запрещены.

"Например, если бы футболист в Англии пошутил про деньги, это стало бы большим прецедентом. Сразу началось бы расследование. Это очень опасно, в Англии с этим очень жёстко", — сказал Личка в разговоре с "Чемпионатом".

Личка также отметил, что важно знать, как стоит шутить, а как — нет, чтобы не причинить вред и не создавать спорные ситуации. Главный тренер СКА добавил, что победа над "Зенитом" в Санкт-Петербурге была приятной, но стоит подумать перед высказыванием таких шуток.