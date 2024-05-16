Выявлены опасности табуретки для человека

Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке может быть вредно для здоровья позвоночника

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что продолжительное сидение на табуретке может привести к вредным последствиям для позвоночника и ног из-за излишнего напряжения на опорно-двигательный аппарат.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank C. Müller, Baden-Baden is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишнего напряжения мышц спины и нагрузки на позвоночник", — поделилась Кристина Заплавнова.

По мнению специалиста, использование табуретки может негативно сказаться на осанке, так как многие на ней не держат осанку и наклоняются вперёд. Она также отметила, что часто на ней происходит затекание ног.