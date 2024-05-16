Выявлены опасности табуретки для человека

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Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке может быть вредно для здоровья позвоночника

0:42
Здоровье

Терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что продолжительное сидение на табуретке может привести к вредным последствиям для позвоночника и ног из-за излишнего напряжения на опорно-двигательный аппарат.

Терапевт Заплавнова: сидение на табуретке может быть вредно для здоровья позвоночника
Фото: commons.wikimedia.org by Frank C. Müller, Baden-Baden is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишнего напряжения мышц спины и нагрузки на позвоночник", — поделилась Кристина Заплавнова.

По мнению специалиста, использование табуретки может негативно сказаться на осанке, так как многие на ней не держат осанку и наклоняются вперёд. Она также отметила, что часто на ней происходит затекание ног.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
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