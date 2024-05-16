Выявлены опасности табуретки для человека

Терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что продолжительное сидение на табуретке может привести к вредным последствиям для позвоночника и ног из-за излишнего напряжения на опорно-двигательный аппарат.
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"Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишнего напряжения мышц спины и нагрузки на позвоночник", — поделилась Кристина Заплавнова.
По мнению специалиста, использование табуретки может негативно сказаться на осанке, так как многие на ней не держат осанку и наклоняются вперёд. Она также отметила, что часто на ней происходит затекание ног.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
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